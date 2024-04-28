「最想前往工作國家」 德國居非英語國家榜首

一項研究顯示，德國是最受外國人才青睞的非英語系國家就業目的國。柏林是最受歡迎的目的地之一。

(德國之聲中文網) 在本周三（4月24日）公佈的最受歡迎海外工作排行榜中，德國在非英語國家中名列榜首。根據市場研究《2024年全球人才解密報告》，德國在「最想前往就業」國家中排名第五位，而前4名都是英語系國家。

今年最受外國求職者青睞的就業目的國是澳洲，紧追在後的是美國以及2020年的榜首加拿大。德國雖被英國擊敗無緣第四，但仍是最受歡迎的非英語系國家。

在波士尼亞（32%）、土耳其（30%）、巴基斯坦（26%）和匈牙利（26%）受訪者見，德國是特別受歡迎的就業目的國。

這份去年12月進行的研究顯示，全球約有四分之一人（23%）正在積極尋找海外就業機會。願意出國求職的人佔63%，略低於2020年的66%，也遠低於2018年的78%。

而德國受訪者出國求職的意願明顯較低。調查顯示，不到半數受訪者有意出國就業，只有不到7%在積極尋找其他地方的工作。

德國受訪者最想前往工作的國家是鄰國瑞士和奧地利，其次是美國和西班牙。

人們不願意移居國外的原因包括與國家的情感聯繫、安全考量、語言障礙以及缺乏移民知識。

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德國有何吸引力？

這份全球研究還表明，在大多數情況下，具體工作內容是求職主要誘因，而非這個國家的特定優勢。德國也是如此。在移居德國的受訪者中，近四分之三是因為工作品質選擇德國。

其次的考量是安全（49%）、金錢因素（48%）、創新潛力（36%）和德國的醫療保健系統（34%）。

在求職者中，77% 的人希望未來的僱主能在移民程序、申請簽證和工作許可方面為其提供協助。報告作者指出，這些協助有助於解決人力短缺問題。

「這麼多人想到德國找一份好工作，這是一個巨大的機遇。」研究報告共同作者、招聘平台Stepstone勞動力市場專家齊默爾曼（Tobias Zimmermann）表示：「政界和商界應該更緊密合作，共同促進更靈活、更快速地融入勞動力市場。」數百中國人買簽證「移民」德國 警方稱或被遣返

全球哪些城市最受歡迎？

在全球最受歡迎的城市排名中，倫敦蟬聯第一，阿姆斯特丹、杜拜、阿布扎比和紐約緊隨其後。柏林排名第六，法蘭克福則是首次上榜，位居第40位，慕尼黑緊隨其後，佔據排行榜第41位。

該研究報告由管理咨詢公司波士頓咨詢公司、招聘平台Stepstone和招聘機構The Network 於周三發布，共有來自 188 個國家的150735名受訪者參與調查，其中包括德國14000人。

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