曼谷飯店發生火災 警方確認三名遇難者身份

泰國曼谷熱門景點考山路一家飯店發生火災，警方確認宿命三名死者分別來自巴西、烏克蘭和美國。七名受傷遊客中包括兩名德國人。

（德國之聲中文網）泰國曼谷一家飯店周日（12月29日）發生火災，導致至少三名外國遊客死亡。

當地報紙《考索德》（Khaosod）援引警方消息稱，另有七名遊客受傷，其中包括兩名德國人，受傷主要原因是吸入濃煙。

當地警方透露，遇難者均未外國遊客。其中一人在現場被發現死亡，另外兩人在送往醫院後不治身亡。

警方隨後確認，遇難者分別是一名巴西籍女子、一名烏克蘭籍男子和一名美國籍男子。四人住院治療，其中一人傷勢嚴重。

據中國央視報導，經向中國駐泰國大使館確認，無中國公民傷亡。

火災發生在熱門景點

火災發生在周日晚間，起火地點位於曼谷考山地區一棟六層樓的飯店——安泊飯店（Ember Hotel）的五樓。

考山路是背包客的熱門去處，以其熱鬧氛圍而聞名。

當地官員表示，起火時飯店內共有75人入住。消防員出動了三輛雲梯車，救援被困在建築物內或飯店屋頂的客人。

消防員在大約一小時後控制了火勢。目前，火災原因仍在在調查中。

泰國國家廣播公司（NBT）報導，曼谷市長查查‧希提奔（Chadchart Sittipunt）已下令對該飯店進行臨時關閉。

起火地點位於曼谷考山地區一棟六層樓的飯店——安泊飯店（Ember Hotel）的五樓。 圖片來源： Sakchai Lalit/AP/dpa/picture alliance

考山路仍將舉行跨年夜活動

曼谷各處正為跨年慶祝活動做準備。根據考山路商業協會主席桑加‧璐安瓦塔納庫（Sanga Ruangwattanakul）的說法，周二晚上預計將有20,000人參加此地的跨年倒計時活動。

他說：「現在每個人都對發生的事情感到害怕，擔心這會影響明天的活動。但絕對不用擔心，我們已經與警察局開會協調，屆時將有超過150名警察和區工作人員在考山路負責安全保障。」

旅遊業是泰國的主要經濟來源。2024年1月1日至12月1日，泰國已接待3200萬人次的外國遊客，比去年同期增長了28%，遊客消費總額為1.5兆泰銖（約為436億美元）。

在新冠疫情爆發之前的2019年，泰國接待的外國遊客人數達到創紀錄的近4000萬人次。

（德新社、美聯社、路透社、南華早報）

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