曼海姆持刀襲擊中負傷的德國警察不治身亡

一名德國警察在上周五（5月31日）曼海姆發生的持刀襲擊事件中遇襲，後因傷勢過重不治身亡。政界人士紛紛致哀，警察工會警告「每天」都有暴力事件發生。

（德國之聲中文網）德國警方和檢察官在周日（6月1日）發表的聯合聲明中表示，一名德國警察在上周五（5月31日）曼海姆發生的持刀襲擊事件中，試圖拉開他人時身中數刀，後因傷勢過重不治身亡。

這名29歲的警官遇襲後一直在醫院處於昏迷狀態。聯合聲明稱："案發後，他立即得到了緊急手術，並進入昏迷狀態，但因傷勢嚴重於6月2日（周日）下午晚些時候去世。"

聯合聲明還表示，"我們悼念一位為我們的安全獻出生命的警官。"

曼海姆臨時悼念點擺放著鮮花和蠟燭，照片中央的德語留言寫道： "攻擊警察就是攻擊我們所有人"。 圖片來源： Thomas Frey/dpa/picture alliance

嫌犯的動機和襲擊原因需要進一步調查

一名25歲的男子被拍到在市中心的一個攤位上刺傷了警察和5名名為PAX Europa的反伊斯蘭組織成員。其中一名受傷者是該組織顧問委員會的成員施蒂爾岑貝格（Michael Stürzenberger）。調查人員表示，嫌疑人是一名在德國居住了大約十年的阿富汗公民，他沒有犯罪記錄，過去也沒有引起執法部門的注意。

嫌犯最終被警方擊中。據調查人員稱，截至周六晚上，他還活著，但在醫院中狀態不適合接受審訊。因此，嫌犯的動機和襲擊原因需要進一步調查。

政界人士致哀，警察工會警告"每天"都有暴力事件發生

德國總理肖爾茨表示，他對這名警官的死訊感到"非常沮喪"。肖爾茨說："他為大家的安全作出的奉獻值得我們致以最崇高的敬意。"

巴登符騰堡州州長克雷奇曼（Winfried Kretschmann）表示，這一消息"令我震驚不已"，並向受害者的家人、朋友和同事表示哀悼。克雷奇曼說："這起可怕的罪行讓我們痛苦地看到，警察每天都面臨著難以估量的風險。作為一個社會，我們應該給予他們最高的尊重和敬意。"

內政部長施特羅布爾（Thomas Strobl）說："在這些時刻，世界似乎靜止了。他獻出了生命，因為他挺身而出保護了其他人。"其他地區的政治家也紛紛表達了類似的敬意。

與此同時，德國一個主要警察工會的州分會負責人庫斯特勒（Ralf Kusterer）表達的不只是悲痛，還有沮喪。他說："我們每天面對的暴力是無情的、殘忍的、不人道的，而且往往是致命的。"

不同黨派組織政見對立的示威活動

與此同時，周日，至少有三起針對襲擊事件的公眾示威活動。大批警察再次出現在曼海姆市中心。據警方稱，周日一個跨黨派組織呼籲在市中心大部分地區組成一條反對暴力和仇恨的人鏈，吸引了800到1000人參加。

曼海姆持刀殺人案發生後，反法西斯行動組織Antifa在曼海姆市中心組織抗議選項黨集會的活動。 圖片來源： Thomas Frey/dpa/picture alliance

與此同時，德國極右翼選項黨（AfD）的青年分支在市場廣場組織了約150人的示威活動，口號是"再移民本可避免這起犯罪"。這是該黨的宣傳口號，意思是強制遣返有移民背景的人。

左翼「反法西斯行動」成員也舉行了示威活動，但事先並未登記。警察與這些抗議者發生衝突，並對他們進行包圍或"圍堵"，執法人員稱這是為了阻止他們攻擊極右翼抗議者。

警方聲明稱："15點15分左右，一群人（其中一些人矇住了臉），試圖擾亂市場廣場上的集會，並向他們猛烈推進。其中一些人手持火把。警察的迅速乾預阻止了對集市廣場的襲擊。在這種情況下，使用胡椒噴霧是必要的。"

警方表示，他們記錄了參與反抗議活動的40人的個人訊息。其中一人因涉嫌襲警正在接受調查。

（法新社、德新社）

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