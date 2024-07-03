智庫：古巴新雷達站 恐成中國監視美國工具

美國智庫發佈報告指，古巴在美軍基地附近建造了一座新雷達站，可能用來幫助中國進行監視、監聽活動，並取得美國軍事機密。對此，中國及古巴方面如何解釋？

（德國之聲中文網）美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）本週一（7月1日）發佈報告 ，分析古巴境內4個地點的衛星影像，稱相關設施是最有可能被用來「中國監視美國」的地點。

CSIS報告指出，古巴近年持續升級與擴建電子訊號竊聽設施，在貝胡卡爾（Bejucal）、瓦傑依（Wajay）、卡拉巴札（Calabazar）與艾爾薩勞（El Salao）等地均設有竊聽站。

其中，艾爾薩勞此前從未曝光過，該設施自2021年開始建設，目前仍在建造；它位於古巴聖地牙哥市附近，距離美國關塔那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地僅約70英裡（約112公里）。

衛星影像顯示，該設施似乎是一座大型圓形天線陣列（CDAA），估計直徑達130公尺至200公尺；一旦投入運營，可能用來監控美國海軍基地的通訊和其他電子訊號，亦能監視美軍的空中和海上活動。

報告分析也提及，圓形天線陣列在冷戰期間被大量使用，但美國和俄羅斯現在基本上已經讓大部分的站點退役，轉為採用更先進的技術。然而，中國仍積極地建造CDAA，地點包括在南海的幾個軍事前哨基地。

圖為位於美國關塔那摩灣海軍基地的法院。（資料照） 圖片來源： Walter Michot/Miami Herald/TNS/picture alliance

《華爾街日報》2023年引述匿名消息報導指，中國與古巴協議深化防禦與情報交流，包括設立聯合軍事訓練設施與電子訊號竊聽設施，並稱中國將在距離佛羅裡達州大約100英裡的古巴建置竊聽設施。

不過相關報導的真實性遭到美國白宮及五角大廈質疑，中國及古巴政府則表示「不知情」並予以否認。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在報導刊出後告訴路透社：「我們已經看到（報導）了，它並不正確。」但未具體說明不正確之處。

美國前官員與分析師擔心，中國利用古巴接近美國東南部的地緣優勢，攔截從美軍基地、太空發射設施與軍商船運等機密情資。

佛州國際大學（Florida International University）的中國與拉丁美洲關係學者賴薩魯斯（Leland Lazarus）認為，中國可能藉由在古巴境內的電子通訊網路來監視美國公民。

古巴否認成美中諜報戰基地

古巴外交部副部長德科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）在社群平台上否認古巴暗自協助中國的軍事利益，批評率先報導CSIS報告的《華爾街日報》，「在沒有引用可證實的消息來源或出示證據的情況下，試圖用不存在且無人見過的中國軍事基地的故事來嚇唬公眾」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美國一再炒作中國從古巴進行「間諜和監視」的說法，批評「這種說法純屬誹謗」。

美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）拒絕對相關報導發表評論，但2日他曾在記者會上透露，美國正在「密切監控」中國在古巴的部署。「我們知道中國將繼續努力加強其在古巴的部署，而美國將持續努力破壞它，」他並未透露細節。

白宮國家安全委員會及美國國防部未立即回應路透社置評請求。

去年，拜登政府官員表示，北京多年來一直在古巴進行間諜活動，並從2019年開始推動升級古巴的情報蒐集能力，但北京和哈瓦那都否認了這項指控。

CSIS報告指，關於中國在古巴存在的詳細資訊稀少，長達數十年的猜測導致各界難以從謠言中辨別真相。然而，「越來越多的跡象表明，中國的經濟和政治影響力可能為其在古巴的軍事和情報部門打開了大門」；分析認為，即使中國無法直接取用古巴的設施，古巴官方也可輕鬆與北京分享蒐集到的數據。

圖為美國駐哈瓦那大使館。（資料照） 圖片來源： Yamil Lage/AFP/Getty Images

中國擴大海外佈局引美擔憂

中國近年來在海外的部署引發多國關切，除了不斷加強在南太平洋島國的軍事、經濟影響力外，北京在秘魯大興土木建「錢凱港」一事也讓美國擔憂。

美方擔心，中國將藉由控制錢凱港，進一步加強對拉丁美洲資源的掌控，深化在美方周圍國家的影響力，最終部署軍隊。

（綜合報導）

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