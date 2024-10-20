普拉博沃正式就任印尼新總統

一度陷入侵犯人權爭議的印尼前將軍普拉博沃正式宣誓就任印尼總統。中國國家主席習近平致電祝賀。普拉博沃曾多次表明會堅守印尼的不結盟立場，但是其對華態度已初顯端倪？

（德國之聲中文網）在今年2月的印尼總統大選中勝出的普拉博沃‧蘇比延多（Prabowo Subianto）周日（10月20日）宣誓就職，接替執政十年的佐科‧維多多，正式成為世界上穆斯林人口最多國家的第八任總統。

這位前國防部長普拉博沃本周四剛滿73歲，成為印尼歷任最年長的總統。前總統佐科的長子吉布蘭‧拉卡布明‧拉卡（Gibran Rakabuming Raka）周日宣誓就職副總統，37歲的吉布蘭由此成為該國史上最年輕的副總統。

今年4月，普拉博沃在北京會晤了習近平 圖片來源： Yao Dawei/AP Photo/picture alliance

習近平：保持密切戰略溝通

中國家主席習近平致電祝賀普拉博沃就任印尼總統。據中國外交部網站周五當天發布的消息，習近平指出，兩國全面戰略夥伴關係持續穩步提升，進入共建命運共同體新階段。明年是中印尼建交75周年，將為推進雙邊合作提供新契機。習近平還表示：「願同普拉博沃總統保持密切戰略溝通，引領中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階。」

今年4月，普拉博沃曾作為總統當選人到訪中國、日本和馬來西亞。在專家看來，普拉博沃在北京會晤了習近平，雙方都在展現一種「象徵性的政治姿態」。印尼艾爾朗加大學（Airlangga University）國際關係學者杜文森（Vinsensio Dugis）當時向德國之聲分析，普拉博沃面對選舉訴訟，希望向國內民眾表明自己有國際支持；習近平傳達的訊息則是，即使普拉博沃有過侵害人權爭議，中國仍願意繼續發展與印尼的關係。

就職當天，普拉博沃受到其支持者的熱烈歡迎 圖片來源： Donal Husni/IMAGO/ZUMA Press Wire

受到爭議的前將軍

普拉博沃曾因其人權紀錄被美國禁止入境20年。他在蘇哈托殘暴的獨裁統治期間是一名將軍。普拉博沃指揮的一支特種部隊與虐待和綁架事件有關，而他本人則強烈否認這些指責。

普拉博沃周日宣誓時承諾，將盡可能以最好且最公平地方式履行總統職責、維護憲法，並從嚴執行所有法律法規。

美聯社指出，從未擔任過民選職務的普拉博沃將領導一個龐大且多元化的群島國家。這個世界第4人口大國的經濟因全球對其自然資源的強勁需求而蓬勃發展。同時，普拉博沃也將不得不應對全球經濟困境和亞洲的地區緊張局勢，在那裡，領土衝突和美中競爭愈演愈烈。

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可能採取的對華立場

普拉博沃競選期間曾多次表明會堅守印尼的不結盟立場，與中國和美國都保持良好關係。今年5月，在接受半島電視台採訪時，曾擔任過國防部長的普拉博沃表示：「我們邀請美國、日本、韓國和歐洲。我們與你們成為朋友這一事實並不意味著我們不能與中國、印度、俄羅斯成為朋友。」

去年，印尼智庫經濟與法律研究中心（CELIOS）發布一份報告，回顧印尼3名總統候選人過去與中國的往來情形，藉此預測他們若當選可能採取的對中政策。報告指出，普拉博沃對中國抱持正面態度，「極有可能」跟中國維持良好關係。身為佐科的國防部長，他跟中國官員有最多的互動。他曾主張印尼與中國的關係應該要像「兄弟」一樣，以維持區域與全球和平穩定，也曾贊許中國在相對短期內減緩貧窮問題，印尼應該效仿中國。



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