「普信男」抵制楊笠京東代言活動

中國電商平台京東因在「雙十一」營銷活動上邀請了楊笠 「站台」遭到大批男性消費者抵制。一些支持楊笠的女性用戶則指責京東迫於輿論壓力而撇清與楊笠的關係，是對女性的「冒犯」和「背刺」。

（德國之聲中文網）"為什麼看起來那麼普通，卻可以那麼自信？"中國脫口秀演員楊笠2020年說出的這句嘲笑男人的"金句"，到今天似乎仍然讓大批男性消費者感到刺痛。

10月14日，中國電商平台京東在"雙十一"營銷活動上，邀請了楊笠和其他喜劇演員為其"站台"。當日，京東發布微博訊息，號召消費者"這個11.11跟著楊笠來京東買藥"。

該商務合作遭到了京東部分男性用戶的抵制。他們在社群網站上表示拒絕在京東購物，要求退出京東PLUS會員。

10月18日下午，京東官方微博帳號發布公告稱，近日相關脫口秀演員參加京東雙十一營銷活動受到了網友關注，就該行為給用戶帶來了不好的體驗表示歉意，並稱後續沒有和相關演員的合作計劃。

據媒體報導，京東目前擁有約6億活躍購買用戶。網路研究公司QuestMobile的數據顯示，京東平台上男性用戶佔比近60%。

京東還刪除了介紹楊笠出席這場直播活動的海報，楊笠也刪除了相關推廣微博。

一些支持楊笠女性用戶指責京東迫於輿論壓力而撇清與楊笠的關係，是對女性的"冒犯"和"背刺"。

有社群網站用戶稱京東金融出現"擠兌"狀況。京東辟謠稱相關言論完全失實，各類理財產品都在正常營運中。京東還表示將對惡意煽動用戶去"擠兌"的言行保留追究法律責任的權利。

這並非是脫口秀演員楊笠第一次遭到男性消費者的攻擊。2021年，英特爾（Intel）、梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）和捨得酒業等公司均因發布楊笠參與的廣告，遭到部分男性網友的抵制。

脫口秀在中國擁有大量觀眾。圖為2022年在重慶市政府舉辦的脫口秀演出 圖片來源： Wang Quanchao/Xinhua News Agency/picture alliance

"……都為這個世界指明了發展方向"

在2020年播出的綜藝節目《脫口秀大會》一期節目中，楊笠比較了男生與女生對待考試成績的不同態度：得了85分以上的女生會為沒有得到滿分而羞愧，而得了40分的男生絲毫不感到慌張。她諷刺說："男人不光美好，還特別神秘。你永遠也猜不透他的小腦瓜裡在想一些什麼。他為什麼看起來那麼普通，但是卻可以那麼自信。"

同一期節目中，她還諷刺凡事喜歡指導女人的男人說："你們是世界的主角，你們永遠站在世界的中心，你們說的每一句話都特別重要，都是至理名言，都為這個世界指明了發展方向。"

本期節目讓"普信男"成為一個著名的諷刺"爹味男人"的梗，得到很多女性的喜愛。一些楊笠的支持者認為，她的段子只是如實陳述了女性現實中面臨的不平等。但這些諷刺引發了一些男人的憤怒。他們指責楊笠"挑動性別對立"、"辱罵全體男性"和"宣揚仇恨"，其中一些人要求審查機構對此類言論予以禁止。

楊笠遭到大量來自男性的辱罵和暴力威脅，但也得到姚晨、羅永浩、肖驍和蘇醒等知名藝人的支持。節目主持人肖驍在微博上調侃道："我覺得部分男人至少用行動證明楊笠有句話說的是錯的，他們並沒有那麼自信。"

中國女權活動者黃雪琴被判刑5年 圖片來源： picture-alliance/dpa/Sophia Huang Xueqin

吐糟女性在生活中的困境與痛點

該事件引發國際媒體的關注。《紐約時報》在當年的報導中指出，中國女性對爭取自身權利的呼聲越來越高，但是女性在就業、教育、醫療保健和司法系統方面仍然面臨障礙，後者往往對家暴受害者尋求幫助不屑一顧。

在習近平時代，中國女權活動遭到進一步的打壓。中共最高決策機構政治局中沒有女性，習近平強調女性在"家教家風"中的傳統角色。女權主義被認為受到"境外勢力"的影響，黃雪琴等女權活動人士遭判重刑。

2023年5月，脫口秀演員HOUSE（李昊石）被認為在演出"侮辱軍人"，其所在公司、《脫口秀大會》主辦者被公安機關宣佈立案調查，停止了所有演出。

一年之後，《脫口秀和ta的朋友們》、《喜劇之王單口季》等綜藝節目再次讓脫口秀廣受關注。中國媒體《財新》發表的一篇評論文章指出，中國的女性脫口秀也迎來了一波高峰，楊笠、小鹿、唐香玉、顏怡和顏悅、史妍、Echo、菜菜、張慧、鴨絨、漆漆等女性脫口秀演員從不同維度大膽表達，拓展了女性議題的廣度和深度：從大家熟悉的職場、相親、婚姻，到外貌焦慮、月經羞恥、生育話題、原生家庭問題，她們揭示了以各種面目出現的男女不平等，以及給女性帶來的各種焦慮，一吐女性在生活中的困境和痛點。

部分中國境外的社群網站用戶也讓楊笠"躺槍辱包"（意思是並非故意地被認為嘲笑中國國家主席習近平）。流亡海外的中國作家慕容雪村在其X平台帳號（@hawking197428）上說："昨天我在推上提了一個問題：有一個中國男人，那麼普通，又那麼自信，你第一個想到的是誰？截止到現在，有近400個回答，其中約60%以上都指向同一個人，不過各不相同：他、him、Pooh 、維尼、豬、那頭豬、豬頭、包、包子、我包哥、包大人、包帝、寬衣帝、小本本兒、小學博士、200斤、100千克⋯⋯"這些詞匯都是網民對習近平的諷刺性代稱。

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