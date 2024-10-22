「普信男」抵制楊笠京東代言活動

「普信男」抵制楊笠京東代言活動2024年10月22日
（德國之聲中文網）"為什麼看起來那麼普通，卻可以那麼自信？"中國脫口秀演員楊笠2020年說出的這句嘲笑男人的"金句"，到今天似乎仍然讓大批男性消費者感到刺痛。
10月14日，中國電商平台京東在"雙十一"營銷活動上，邀請了楊笠和其他喜劇演員為其"站台"。當日，京東發布微博訊息，號召消費者"這個11.11跟著楊笠來京東買藥"。
該商務合作遭到了京東部分男性用戶的抵制。他們在社群網站上表示拒絕在京東購物，要求退出京東PLUS會員。
10月18日下午，京東官方微博帳號發布公告稱，近日相關脫口秀演員參加京東雙十一營銷活動受到了網友關注，就該行為給用戶帶來了不好的體驗表示歉意，並稱後續沒有和相關演員的合作計劃。
據媒體報導，京東目前擁有約6億活躍購買用戶。網路研究公司QuestMobile的數據顯示，京東平台上男性用戶佔比近60%。
京東還刪除了介紹楊笠出席這場直播活動的海報，楊笠也刪除了相關推廣微博。
一些支持楊笠女性用戶指責京東迫於輿論壓力而撇清與楊笠的關係，是對女性的"冒犯"和"背刺"。
有社群網站用戶稱京東金融出現"擠兌"狀況。京東辟謠稱相關言論完全失實，各類理財產品都在正常營運中。京東還表示將對惡意煽動用戶去"擠兌"的言行保留追究法律責任的權利。
這並非是脫口秀演員楊笠第一次遭到男性消費者的攻擊。2021年，英特爾（Intel）、梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）和捨得酒業等公司均因發布楊笠參與的廣告，遭到部分男性網友的抵制。
"……都為這個世界指明了發展方向"
在2020年播出的綜藝節目《脫口秀大會》一期節目中，楊笠比較了男生與女生對待考試成績的不同態度：得了85分以上的女生會為沒有得到滿分而羞愧，而得了40分的男生絲毫不感到慌張。她諷刺說："男人不光美好，還特別神秘。你永遠也猜不透他的小腦瓜裡在想一些什麼。他為什麼看起來那麼普通，但是卻可以那麼自信。"
同一期節目中，她還諷刺凡事喜歡指導女人的男人說："你們是世界的主角，你們永遠站在世界的中心，你們說的每一句話都特別重要，都是至理名言，都為這個世界指明了發展方向。"
本期節目讓"普信男"成為一個著名的諷刺"爹味男人"的梗，得到很多女性的喜愛。一些楊笠的支持者認為，她的段子只是如實陳述了女性現實中面臨的不平等。但這些諷刺引發了一些男人的憤怒。他們指責楊笠"挑動性別對立"、"辱罵全體男性"和"宣揚仇恨"，其中一些人要求審查機構對此類言論予以禁止。
楊笠遭到大量來自男性的辱罵和暴力威脅，但也得到姚晨、羅永浩、肖驍和蘇醒等知名藝人的支持。節目主持人肖驍在微博上調侃道："我覺得部分男人至少用行動證明楊笠有句話說的是錯的，他們並沒有那麼自信。"
吐糟女性在生活中的困境與痛點
該事件引發國際媒體的關注。《紐約時報》在當年的報導中指出，中國女性對爭取自身權利的呼聲越來越高，但是女性在就業、教育、醫療保健和司法系統方面仍然面臨障礙，後者往往對家暴受害者尋求幫助不屑一顧。
在習近平時代，中國女權活動遭到進一步的打壓。中共最高決策機構政治局中沒有女性，習近平強調女性在"家教家風"中的傳統角色。女權主義被認為受到"境外勢力"的影響，黃雪琴等女權活動人士遭判重刑。
2023年5月，脫口秀演員HOUSE（李昊石）被認為在演出"侮辱軍人"，其所在公司、《脫口秀大會》主辦者被公安機關宣佈立案調查，停止了所有演出。
一年之後，《脫口秀和ta的朋友們》、《喜劇之王單口季》等綜藝節目再次讓脫口秀廣受關注。中國媒體《財新》發表的一篇評論文章指出，中國的女性脫口秀也迎來了一波高峰，楊笠、小鹿、唐香玉、顏怡和顏悅、史妍、Echo、菜菜、張慧、鴨絨、漆漆等女性脫口秀演員從不同維度大膽表達，拓展了女性議題的廣度和深度：從大家熟悉的職場、相親、婚姻，到外貌焦慮、月經羞恥、生育話題、原生家庭問題，她們揭示了以各種面目出現的男女不平等，以及給女性帶來的各種焦慮，一吐女性在生活中的困境和痛點。
部分中國境外的社群網站用戶也讓楊笠"躺槍辱包"（意思是並非故意地被認為嘲笑中國國家主席習近平）。流亡海外的中國作家慕容雪村在其X平台帳號（@hawking197428）上說："昨天我在推上提了一個問題：有一個中國男人，那麼普通，又那麼自信，你第一個想到的是誰？截止到現在，有近400個回答，其中約60%以上都指向同一個人，不過各不相同：他、him、Pooh 、維尼、豬、那頭豬、豬頭、包、包子、我包哥、包大人、包帝、寬衣帝、小本本兒、小學博士、200斤、100千克⋯⋯"這些詞匯都是網民對習近平的諷刺性代稱。
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