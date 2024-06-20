普丁訪問河內 尋求能源、經濟合作

在結束對北韓的訪問後，俄羅斯總統普丁周四（6月20日）抵達越南進行國事訪問，並與越南領導人舉行會談。分析人士指出，河內不太可能像北韓領導人金正恩那樣公開承諾 "全力支持 "莫斯科。

（德國之聲中文網）普丁在河內受到新上任的越南國家主席蘇林（To Lam）的迎接和最高規格的禮遇，包括鳴禮炮21響以及檢閱三軍儀仗隊。當天，普丁將先後與蘇林和越共總書記阮富仲等領導人舉行會談。

普丁上一次訪問越南是在2017年，參加在河內舉行的亞太經合組織峰會。法新社援引俄羅斯官員稱，普丁此次訪問越南，主要議題是經濟、教育和能源合作。2022 年，俄越兩國之間的貿易額僅為35億美元，與之相比，同期越南與中國的貿易額為1750億美元，與美國貿易額1230億美元。

據美聯社報導，普丁與越南方面簽署了擴大在教育、科學技術、油氣開采和醫療衞生領域合作的多份協議。雙方還同意制定在越南建設一個核科學技術中心的路線圖。普丁表示，能源是 "雙邊合作中具有戰略重要性的領域"，並列舉了俄越兩國在南中國海和俄羅斯北部的油氣合資企業為例。

不過有觀察人士認為，烏克蘭戰爭和雙邊國防合作也將是普丁與越南領導人談論的話題。在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的表決中，越南投了棄權票。

習近平抵達河內開始正式訪問 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

普丁出訪前在黨報《越南日報》上發表署名文章，感謝河內 "在烏克蘭危機上採取了平衡的立場"。普丁還表示，俄羅斯和越南 "對亞太地區的局勢有著相似的評估"，其基礎是主張"以非暴力和平方式解決爭端，反對封閉的軍事和政治結盟"。

"竹子外交"的功力

俄羅斯和越南的深厚關係可以追溯到20世紀50年代，當時蘇聯是最早承認胡志明領導的越共政府的國家之一。蘇聯和俄羅斯還曾使用越南毗鄰南中國海的金蘭灣作為其在亞太地區的軍事基地，直至2002年。

近幾十年來，莫斯科一直是河內的主要武器供應國。2012年，兩國關係升級為全面戰略夥伴關係。

澳洲新南威爾斯州大學的退休政治學教授泰爾（Carl Thayer）告訴法新社，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，越南停止了大宗軍購。"俄羅斯和越南在恢復軍售方面有著共同利益，但越南受到美國制裁威脅的制約。"

法新社分析稱，河內不太可能像北韓領導人金正恩那樣公開承諾在烏克蘭問題上 "全力支持 "普丁。多年來越南一直小心翼翼地避免與任何大國過於緊密地結盟--即奉行所謂的 "竹子外交"，以靈活性保持實力和韌性。

過去一年中，美國總統拜登和中國領導人習近平先後訪問了越南，以尋求加深同這個東南亞製造業強國之間的關係。

2023年9月，美國總統拜登訪問越南，受到越共總書記阮富仲的迎接。 圖片來源： SAUL LOEB/AFP/Getty Images

（法新社、路透社、美聯社）

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