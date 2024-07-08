普丁能否依靠印度推動俄羅斯的戰爭經濟？

莫斯科的坦克開進烏克蘭之後，俄羅斯對印度的石油出口激增。莫迪下周將與普丁舉行會談，而印度希望保持中立並促進與俄羅斯的貿易。

（德國之聲中文網）面對莫斯科對烏克蘭的全面入侵，印度增加了對俄羅斯化石燃料的進口，這遭到西方國家的猛烈抨擊。作為世界第三大石油進口國，印度從俄羅斯進口的石油數量在2022年激增十倍，去年又翻了一番，主要原因是大幅度的價格折扣。同期，印度從俄羅斯進口的煤炭增加了三倍。

儘管被指責資助普丁的戰爭機器，新德里仍以印度與莫斯科傳統的「穩定和友好」關係以及印度嚴重依賴進口石油為由，為增加這些進口辯解。

印度總理莫迪本周在莫斯科會見俄羅斯總統普丁，克里姆林宮將尋求進一步促進與這個南亞大國的貿易，以支撐俄羅斯依賴大宗商品的經濟，並減輕西方對烏克蘭戰爭制裁的影響。

克里姆林宮發言佩斯科夫（Dmitry Peskov）在宣佈這次會談時說，除了在全球和地區安全問題上合作外，雙方還有促進貿易和經濟合作的「共同政治意願」。

另一方面，印度必須進行微妙的平衡，因為它既要與西方保持緊密聯繫，又要尋求與莫斯科建立新的貿易聯繫，還要在衝突問題上保持中立立場。

德國之聲觀察和分析了印俄貿易關係的現狀以及兩國領導人下一步可能達成的協議。

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印度與俄羅斯的關係有多鐵？

冷戰期間，蘇聯和印度建立了國防和貿易戰略夥伴關係，這種關係在共產主義結束後得以延續。2000年，時任俄羅斯總理的普丁與新德里簽署了新的合作宣言。

印度是俄羅斯國防工業的主要市場，直到最近還是其最大的市場。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，在過去二十年裡，莫斯科為印度提供了65%的武器採購，總額超過600億美。

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，莫斯科尋求深化與印度和中國的關係以抗衡西方。克里姆林宮向新德里提供了石油、煤炭和化肥運輸的巨額折扣，以補充其戰爭資金。

因此，在西方制裁之後，印度成為俄羅斯化石燃料主要出口市場。例如，據金融分析公司標準普爾（S&P Global）稱，4月份，俄羅斯向印度交付的原油激增至210萬桶/天的新紀錄。

印度商務部的數據顯示，去年兩國雙邊貿易額達到近657億美元，創歷史新高。這些貿易卻對俄羅斯大為有利，印度進口了價值614億美元的商品，包括石油、化肥、寶石和金屬。

「長期以來，我們一直從政治或安全的角度看待俄羅斯。」印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在今年5月的一次工業會議上說。「隨著俄羅斯轉向東方，新的經濟機遇正在出現......我們的貿易激增和新的合作領域不應被視為暫時現象。」

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新德里對與莫斯科關係高枕無憂嗎？

雖然西方對印度與俄羅斯廉價石油交易的批評有所克制，但新德里在武器方面對莫斯科的依賴卻是美國和歐洲的長期擔憂。

法國國際關係研究所（Ifri）的印度外交政策研究員扎哈羅夫（Aleksei Zakharov）在上個月的一篇論文中寫道：「新德里在處理俄烏衝突時表現出了細膩的態度，同時與莫斯科和西方保持著良好的關係。」

扎哈羅夫在文章中提到了「結構性挑戰」，他說：「這些挑戰似乎仍然阻礙著雙方重振經濟聯繫。」他還補充說，俄羅斯和印度之間的防務合作目前「處於停滯狀態」，部分原因是烏克蘭戰爭和西方制裁使俄羅斯的軍火工業遭到重創。

印度在早期與俄羅斯軍火工業的交易中曾有過幾次不良經歷。2004年，印度與俄羅斯達成了購買蘇聯時期航母的協議，俄羅斯對該航母進行了升級和改裝，而該協議因長期拖延和成本翻倍而飽受批評。

2013年，一艘俄羅斯建造的潛艇發生爆炸並沉沒，造成18名船員死亡，這讓印度領導人在與莫斯科的防務合作問題上承受了更大壓力。

據當地媒體4月報導，作為2018年交易的一部分，俄羅斯同意提供五套S-400防空系統和俄制護衛艦，印度軍方目前仍在等待其中的兩套到位。

SIPRI的數據顯示，2017年至2022年間，印度仍是莫斯科武器交易的主要目的地，但同期俄羅斯對這個南亞國家的防務出口份額從65%降至36%。

在印度決策者不願違逆西方對莫斯科的制裁，與克里姆林宮簽署新協議之際，法國和德國的武器供應商趁機從新德里坐收漁利。

印度同俄羅斯聯合研發高超音速巡航導彈 圖片來源： Gurinder Osan/AP/picture alliance

印度和俄羅斯之間貿易往來還會更加密切？

莫迪對莫斯科的訪問是他6月連任後的第二次出境行程，表明印度仍然重視與克里姆林宮的關係。作為一個成長中的世界大國，新德里渴望在平衡與西方、俄羅斯和中國關係的同時，優先考慮自身的戰略利益。

雖然新德里呼籲通過「對話和外交」來結束烏克蘭戰爭，但在最近於瑞士舉行的烏克蘭和平峰會上，印度代表並未簽署聯合公報以呼籲在任何和平協議中尊重烏克蘭的領土完整。

「表面上看，印度（在烏克蘭戰爭中）的中立似乎使印度與莫斯科的雙邊關係得到了加強。」 扎哈羅夫在最近的論文中說，「然而，仔細觀察會發現，印度在與俄羅斯的互動中變得更加謹慎......因此，對雙方來說，保持對話和對沖賭注可能比達成新的交易更為重要。」

儘管購買俄羅斯武器的新協議可能有限，但莫迪提出的旨在促進印度成為製造業中心的「印度製造」倡議可能會讓俄羅斯為印度國內的武器生產提供更多原材料和零件。

俄羅斯還熱衷於擴大國際南北運輸走廊（INSTC），這是一個通過伊朗連接俄羅斯和印度的公路、海運和鐵路項目。上個月，俄羅斯通過INSTC運輸了第一批煤炭。

該項目已經醞釀了二十多年，由於俄羅斯面臨西方制裁的限制，INSTC現在已成為克里姆林宮的一個重要的貿易優先事項。

另一個具有最新緊迫性的項目是欽奈-海參崴海上走廊。該海上通道於2019年首次提出，從俄羅斯最東部地區出發，全長10,300公里（5,600海裡），有助於確保俄羅斯能源和其他原材料流向印度。

與通過蘇伊士運河的現有路線相比，擬議中的該走廊有望將運輸時間從40天縮短至24天。



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