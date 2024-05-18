普丁結束訪華 美台如此評價

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁周五（5月17日）結束了對中國為期兩天的訪問，他強調了兩國蓬勃發展的戰略夥伴關係，以及他本人與中國領導人習近平的個人關係，俄中雙方正努力提出一個替代美國全球影響力的方案。

普丁在黑龍江省省會哈爾濱參觀中俄博覽會時對雙邊貿易的增長表示贊賞。他會見了哈爾濱工業大學的學生，該校以國防研究和與中國人民解放軍的合作而聞名。哈爾濱曾經是許多俄羅斯僑民的家園，其不少建築中都保留了一些俄羅斯的歷史痕跡，例如聖索菲亞教堂就曾經是一座俄羅斯東正教教堂。普丁介紹，哈爾濱工業大學和他的母校聖彼得堡國立大學將聯合開辦一所學校，招收1500名學生。他相信，這將成為「俄中在科學和教育領域合作的旗艦項目」。

中俄關係：真朋友還是權宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

訊息明確

普丁向媒體表示，他與習近平進行了「實質的」對話，並指出，他前一天在北京與中國領導人和其他官員「幾乎待了一整天」。離開北京時，普丁與習近平擁抱。普丁強調，中俄之間的夥伴關係「不針對任何人」，「它的目的只有一個：為我們兩國的發展創造更好的條件，為中俄兩國人民帶來更多福祉」。但他還是藉機反擊了美國和其他反對俄中夥伴關係的國家，稱「一個新興的多極世界……正在我們眼前形成」。他說：「重要的是，那些試圖繼續壟斷國際事務決策權的各方……要盡力確保這一進程自然進行。」

俄羅斯和中國經常談及「新興多極世界」，以應對他們眼中的美國霸權。史丹佛大學胡佛研究所研究員唐志學（Joseph Torigian）向美聯社分析道，中俄兩國發出的訊息很明確：「此時此刻，他們在提醒西方，只要他們願意，他們就能對抗。」

普丁尋求深化中俄經濟關係 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美方不以為然

美國白宮國家安全事務發言人柯比（John Kirby）則淡化了此次俄中元首會晤的重要性，他說，雖然中俄的行為有悖於美國利益，但兩國相互信任的歷史並不長。

柯比指出，美國上月公佈的一份情報評估顯示，中國向俄羅斯出售的機床、微電子和其他技術大幅增加，莫斯科則利用這些技術生產導彈、坦克、飛機和其他武器，用於對烏克蘭的戰爭。柯比表示：「他們的共同點是希望挑戰基於國際規則的秩序，並挑戰有美國參與的聯盟和夥伴關係。」但是，柯比同時強調：「兩國領導人的合作歷史並不悠久，兩國政府的官員也不一定完全信任對方。」

台灣外長：中俄相互支持擴張主義

台灣外長吳釗燮在接受美聯社採訪時談及普丁訪華，稱西方國家應繼續支持烏克蘭，以此傳遞民主國家將互相保衛的訊息。吳釗燮說：「如果烏克蘭最終戰敗，我認為中國會受到鼓舞，他們可能會採取更具野心的措施在印太地區擴張勢力，這對國際社會將是災難性的。」

台灣外長吳釗燮在接受美聯社採訪時談及普丁訪華（資料圖片） 圖片來源： DW

普丁本月開始了他的第五個任期，習近平去年開始了他的第三個任期。台灣當選總統賴清德將於下周一舉行就職典禮，而吳釗燮將在新政府中擔任國家安全會議秘書長。吳釗燮認為：俄羅斯領導人此次訪華「是兩個威權大國相互支持、相互合作、支持各自擴張主義的一個例子」。2022年入侵烏克蘭後，俄羅斯在全球範圍內變得孤立無援。中國與美國關係緊張，美國將中國視為競爭對手，中國也因繼續向俄羅斯供應武器生產所需的關鍵零件而面臨壓力。

俄方積極評價中方立場

2022年，就在莫斯科入侵烏克蘭的幾天前，中俄領導人宣佈建立「無上限」的夥伴關係，此次兩國元首會晤再次確認了這一關係。針對俄烏戰爭，本周發表的中俄聯合聲明稱「俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場」，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

儘管俄羅斯剛剛在烏克蘭東北部邊境地區發動攻擊，開闢了一條新戰線，但中俄雙方都表示正尋求結束烏克蘭戰爭。聯合聲明寫道，雙方指出，必須停止一切促使戰事延宕、衝突進一步升級的舉動，呼籲避免危機失控。雙方強調，對話是解決烏克蘭危機的良好途徑。聲明還指出，雙方認為，為穩步解決烏克蘭危機，必須消除危機根源，恪守安全不可分割原則，兼顧各國合理安全利益和關切。

「作出妥協的動機微乎其微」

中國去年提出了一個廣泛的和平計劃，但由於沒有要求俄羅斯撤出烏克蘭被佔領地區而遭到烏克蘭和西方國家的拒絕。自俄羅斯入侵烏克蘭和西方隨後對莫斯科實施制裁以來，俄羅斯在出口廉價能源的同時，越來越依賴中國的技術和一些消費品進口。去年，兩國貿易額增至2400億美元。

美國和歐洲國家領導人紛紛向中國施壓，要求中國利用其影響力勸說俄羅斯結束對烏克蘭的入侵，但收效甚微。新加坡南洋理工大學研究中國外交政策的符祥文（Hoo Tiang Boon）向美聯社表示：「即使中國在一系列問題上做出妥協，包括減少對俄羅斯的支持，美國或西方也不太可能急劇改變把中國視為競爭對手的態度。」符祥文補充道，在中國看來，作出妥協的動機微乎其微。

烏總統促中國出席瑞士和平峰會

烏克蘭總統澤倫斯基周五在接受法新社採訪時呼籲中國和「全球南方」國家參加下月在瑞士舉行的和平峰會。澤倫斯基表示：「我希望看到中國參與和平峰會」，他補充說，北京和其他全球參與者對俄羅斯有影響力。「站在我們一邊的這類國家越多……俄羅斯就越需要處理這個問題。」

據主辦國瑞士方面表示，已為此會議發出了約160份邀請，目前已有來自50多個國家的代表團確定參加。俄羅斯沒有受到邀請。中方則尚未就邀請作出回應。上個月，中國外交部發言人林劍在回答相關問題時表示，中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。

（美聯社，法新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

