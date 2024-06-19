普丁會金正恩 朝俄簽訂防衛互助協定

俄羅斯總統普丁在平壤訪問期間，與北韓領導人金正恩舉行了高峰會。雙方不僅簽署了戰略夥伴關係協議，而且協議還包含防衛互助的軍事承諾。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁周三（6月19日）凌晨抵達平壤，對北韓進行為期兩天的訪問。北韓領導人金正恩親自到機場迎接，接著兩人一同乘車到普丁下榻的旅館。

據俄羅斯媒體報導，普丁與金正恩當日進行了約兩個小時的閉門會談，大大超過原本計劃的一小時會談時間。雙方簽署了《全面戰略夥伴關係協議》。該協議將取代2000年簽訂的《朝俄友好睦鄰合作條約》。

美聯社報導稱，該協議旨在擴大兩國的經濟和軍事合作，並鞏固共同對抗華盛頓的陣線。

協議的一個重要組成部分是朝俄防衛互助協定。普丁稱新的防衛協定是"一份突破性的文件"。根據協定，在任何一方受到第三方攻擊的情況下，朝俄承諾相互提供支援。

普丁在平壤收到隆重歡迎 圖片來源： GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

金正恩：全面支持俄羅斯

普丁在與金正恩會談前，就對北韓為俄羅斯提供的支援表示了感謝，並稱簽署的協議將推進兩國夥伴關係，以"打擊美國及其衛星國家針對俄羅斯聯邦的帝國主義霸權政策"。金正恩則表達了對俄羅斯對烏克蘭戰爭"全面的支持和團結"，並稱普丁是"北韓人民最親密的朋友"。

普丁還表示，在簽署的新協議框架下，俄羅斯不排除與北韓進行軍事技術合作。 他還呼籲聯合國重新審視對北韓制裁。

此前觀察家認為，普丁訪問北韓期間將與金正恩磋商平壤繼續向莫斯科提供用於烏克蘭戰場的武器事宜。去年秋季，金正恩赴俄羅斯遠東與普丁會面，美國就推測雙方達成了協議，由北韓向俄羅斯提供導彈和炮火，俄羅斯則向北韓提供關鍵軍事技術。但平壤和莫斯科均否認存在這樣的合作。

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普丁給金正恩開車

華盛頓對普丁訪問北韓表達了關注和憂慮。美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）周二（6月18日）表示："俄羅斯和北韓之間合作的深化應該讓所有希望維護朝鮮半島和平與穩定的人，以及支持烏克蘭人民抗擊俄羅斯侵略的人感到不安。"白宮發言人讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）也表示，北韓提供的武器讓俄羅斯能夠繼續在烏克蘭的血腥戰爭。

北京則對普丁的平壤之行不予置評。在周三的外交部例行記者會上，中國外交部發言人林劍表示："朝俄作為友好近鄰有交流合作、發展關係的正常需要，相關高層交往是兩個主權國家的雙邊安排。"

在平壤的會談期間，兩國領導人還交換了禮物。普丁向金正恩贈送了一輛俄羅斯產的Aurus牌豪華轎車，並親自駕車帶金正日兜了一圈。克里姆林宮沒有透露普丁得到了什麼禮物，但暗示這些禮物與普丁的"形象"有關。

（美聯社、法新社、德新社）

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