普丁時隔24年再訪北韓 北約關切「獨裁聯盟」

俄羅斯總統普丁18日時隔24年再度出訪北韓。隨著中國、北韓及俄羅斯關係深化，北約秘書長斯托爾滕貝格指，俄烏戰爭正令普丁變得更「依賴」獨裁國家領導人。

（德國之聲中文網）北韓及俄羅斯週一（6月17日）宣佈，俄羅斯總統普丁18日及19日應北韓領導人金正恩的邀請前往北韓進行國是訪問。此次也是普丁自2000年7月以來，時隔24年再度訪問北韓，同時也是新冠疫情後，首位到訪北韓的外國領袖。

俄羅斯官媒引述俄羅斯總統外交政策問題顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）說法稱，普丁此次出訪將與金正恩簽署多份文件，其中可能包含一份最早在1961年蘇聯時期簽署的「戰略夥伴關係」更新版本。

烏沙科夫表示，該文件將進行修改，以配合「世界和該地區地緣政治局勢的深刻變化」。但他也指出，該協議不針對任何國家，而是「概述進一步合作的前景」。

普丁將於18日晚間抵達平壤，同行人員包含俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等人。訪北韓行程結束後，普丁19日將前往越南，展開為期2天的訪問。普丁上一次與金正恩舉行「普金會」是去年9月兩人在俄國會晤。

「普金會」上演 金正恩稱朝俄關係是「頭等大事」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北約秘書長：普丁變得更依賴獨裁國家

對於普丁訪北韓一事，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）17日出席華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）的活動時表示，普丁此行顯現出莫斯科對烏克蘭的入侵行動，如今已經變得如此「依賴」獨裁國家領導人。

斯托爾滕貝格也將北韓、中國及伊朗指稱為莫斯科「最親密的盟友及俄羅斯侵略戰爭最大支持者」。

此前，美國多次指控北韓向俄羅斯提供武器，幫助俄軍繼續侵略烏克蘭。平壤與莫斯科始終否認相關指控。

斯托爾滕貝格17日引用南韓情報部門早前提供的數據統計，稱北韓已向俄羅斯運送100萬枚砲彈，且雙邊當前仍持續透過列車跨境運送武器。

除此之外，斯托爾滕貝格也提到中國在俄烏戰爭中的立場加劇俄烏衝突。他重申歐美近期的指控，稱中國出口的軍民兩用科技產品和衛星能力，讓俄羅斯能夠「對烏克蘭造成更多死亡和破壞，增強其國防工業基礎，並逃避制裁和出口管制的影響」。

斯托爾滕貝格批評，中國國家主席習近平在公開場合試圖讓外界認為，他在這場衝突中退居次要位置，以避免中國受到制裁，並確保貿易流動；「但事實上，中國助長了歐洲自二戰以來的最大規模武裝衝突，同時還想跟西方保持良好關係」。斯托爾滕貝格說，中國不能夠「兩面討好」。

普丁尋求深化中俄經濟關係 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

北約擬增加核彈頭庫存？

隨著中國、俄羅斯及北韓在經濟及軍事上的合作更加密切，斯托爾滕貝格16日接受英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）專訪時透露，北約正在考慮是否增加可用的核武數量。

「我不會詳細提到要使用多少枚核彈頭，以及應該儲存哪些核彈頭，但我們需要就這些問題進行磋商。這也正是我們正在做的事情。」斯托爾滕貝格主張，「北約可能在不遠的未來就會面臨前所未見的事，那就是有兩個具備核武能力的潛在對手——中國和俄羅斯。當然，這會產生後果。」

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評斯托爾滕貝格讓「緊張局勢再度升級」；北約發言人則淡化斯托爾滕貝格的言論，強調除了現代化之外，北約的核威懾力量並沒有發生重大改變。

不過，斯托爾滕貝格的說法呼應了美國白宮官員早前的說法，即西方需要對北京、莫斯科及平壤增加核彈頭數量作出對策。

美國國安委員會資深官員瓦迪（Pranay Vaddi）本月初稱，在對手的軍備不變的情況下，美方未來幾年內可能有一天要增加核武部署。「如果那一天真的到來，我們會做出決定，需要更多核武來威懾我們的對手。」

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）也在最新年度報告中指出，估計中國核武庫的彈頭數規模已從2023年1月的410枚，增加到2024年1月的500枚，且當前全球9個核武國家，包含美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓及以色列，都持續對核武庫進行現代化改造，部分國家也在擴大部署核武。

（綜合報導）

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