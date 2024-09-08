普丁：我家裡有小孩能說流利的中文

隨著中國和俄羅斯在各個領域的交往更加頻繁，中文在當地的地位也有所提升。總統普丁告訴中學生，他們家的小孩能說流利的中文。

（德國之聲中文網）本周一（9月2日），俄羅斯總統普丁現身距離莫斯科4500公里的圖瓦共和國克孜勒市。他在該市與20中的學生們會面時說，他們家最年輕的成員能說流利的中文："我們家有人，是最小的，能講中文，流利地講中文。"

普丁同前妻柳德米拉育有兩個女兒，她們都熟練掌握俄語、英語、德語和法語。2014 年普丁與妻子離婚，他很少談論家人，人們只知道他們至少有三個孫輩。

隨著中俄關係日益密切，作為外語的中文在俄羅斯的受歡迎程度得以上升。普丁說，這一趨勢是在經濟、政治和社會各領域不斷擴大的交往導致的。

普丁本人的德語很流利，也曾專門進修過英語。他對中學生們表示，不可忽視英語的重要性。他說，"英語是一門偉大的語言，在知識整合和文化交流等方面為人類做出了巨大貢獻。"

就俄羅斯國內而言，根據2022年的人口普查，俄語、英語、韃靼語、德語和車臣語是該國使用最廣泛的語言。同這些語言相比，中文還差得很遠，但近年來中文作為外語的受歡迎程度卻在明顯提升。

根據語言研究中心Ethnologue的統計，全球共有約15億人使用英語，是世界上使用人數最多的語言；其次是中文，約有11億人使用；之後的名次順序是印地語、西班牙語、阿拉伯語、法語、孟加拉語、葡萄牙語、俄語和烏爾都語。

（路透社）

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