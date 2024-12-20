普丁年終盤點：一場四個半小時的個人秀

俄羅斯總統普丁周四在克裡姆林宮举行了现場年度盤點，除了圍繞烏克蘭戰爭，對他的提問還包括俄羅斯經濟、與川普的關心以及阿薩德政權被推翻後俄羅斯怎樣處理在敘利亞的軍事基地等問題。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁周四（12月19日）表示，他「願意在烏克蘭戰爭問題上作出妥協」，但同時指責基輔方面不願妥協，或者至少到目前為止沒有表現出妥協的意願。

俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭已持續將近三年，這場所謂的「特別軍事行動」再次成為普丁12月舉行年度新聞發布會的核心話題。這場在克裡姆林宮举行的记者會被稱為「普丁的年度盤點」，持續四個半小時，現場直播。

除了戰爭，這位俄羅斯領導人也回答了其他70多個問題，包括俄羅斯經濟現狀、川普重返白宮、日前一名將軍在莫斯科遇刺身亡、阿薩德政權被推翻等一系列話題。

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烏克蘭戰爭：決定應更早做出

普丁表示，莫斯科願意為與烏克蘭實現持久和平作出妥協，但不會接受「臨時停火」，因為那隻會讓基輔有機會補充日益減少的武器和彈藥儲備。他說，烏克蘭方面也必須作出妥協：「我們的軍隊正在推進，敵人無法守住陣地。「」烏克蘭正在耗盡其軍事裝備。如果我們停下來，敵人將重新補給裝備。」

普丁說，「我們不設同烏克蘭談判的條件」。但《明鏡線上》指出，今年夏季克宮強調，烏克蘭必須從4個被俄羅斯兼並的州撤走；此外，烏克蘭必須放棄加入北約。

在烏克蘭東部頓涅茨克地區，俄軍正在緩慢而穩步地推進，對博克羅夫斯克、恰西夫亞爾、克雷明納和庫皮揚斯克等戰略重鎮展開圍攻，但在這一過程中，俄軍也損失慘重，付出巨大代價。

普丁認為，「我們正在逐步接近『特別軍事行動』設定的主要目標，」但談及烏克蘭軍隊仍佔領著俄羅斯邊境領土庫爾斯克時，他說，「他們肯定會被趕出去，一切都會實現」，但普丁未給出具體時間表。今年8月烏克蘭軍隊攻入庫爾斯克地區，但不久後，進攻受阻，目前大部分土地被俄軍重新奪回。

普丁間接承認，2022年2月發起的「特別軍事行動」並未按計劃進行，俄羅斯當時準備不足：「2022年的行動在毫無準備的情況下開始，」他說，「如果我們早知道將要發生什麼，就會進行更有系統的準備。」

一名女記者問道，「如果回顧以往，您還會做出2022年2月那樣的決定嗎？」普丁答道，「我想，這個決定應該更早做出。」他再次闡述進攻烏克蘭是他被迫做出的行動。

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關於川普：4年沒和他交談

普丁表示，他願意與美國當選總統川普会面，但並不一定認為這種情況會發生。

「我不知道什麼時候會見到他。他也沒有提到過這件事。我已經有四年多沒有和他交談了。當然，我隨時都準備好了，」普丁說道。

他補充道，「如果我們和當選總統川普举行會談，我相信我們會有很多話題可以討論」，並重申俄羅斯願意進行「談判和妥協」。

據《華盛頓郵報》早先的報導，川普11月初成功當選美國總統後曾同普丁通過電話。

榛樹導彈沒有被擊落的可能性

普丁自詡道，西方的防空系統無法攔截俄羅斯的新型中程高超音速「榛樹」（Oreshnik）導彈。這種導彈可以攜帶核彈頭，今年11月向烏克蘭第聶伯羅市發射了這一導彈，但造成的破壞很有限。

「這種導彈沒有被擊落的可能性，」普丁聲稱，這是向烏克蘭的西方支持者發起「21世紀高科技決斗」的挑戰。

「讓他們選擇一個目標，可以就在基輔，把他們的防空武器部署在那裡，我們用『榛樹』導彈打擊那個目標」，普丁笑說，「看看會發生什麼。」

至於為什麼叫做「榛樹導彈」，普丁直言「我真的不知道」。

高級將領遇刺：我們失職了

幾日前，俄羅斯核及生化防禦部隊負責人基裡洛夫（ Igor Kirillov）大將在莫斯科的其住宅前遇刺，普丁現承認工作中出現的疏漏：

「我們的特勤部門沒有察覺這些襲擊，他們失職了。這意味著，我們需要改進這方面的工作。我們不能允許如此嚴重的失誤再次發生，」基裡洛夫是俄烏爆發戰爭以來克宮骨幹中遇害級別最高的人物。

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尚未會晤受到庇護的阿薩德

普丁表示，自敘利亞前總統阿薩德在莫斯科得到人道庇護以來，他尚未與之會面，但計劃這樣做。

他駁斥了阿薩德政權突然垮台是俄羅斯失敗的說法：「他們想把敘利亞發生的事件描述成俄羅斯的失敗。但我向你們保證，事實並非如此」，「我們進入敘利亞，是為了防止在那裡出現一個恐怖主義據點。總體而言，我們實現了我們的目標。那裡的武裝組織已經發生了變化。」

至於俄羅斯在敘利亞的軍事基地將何去何從，普丁沒有給出明確答案，「我們還需考慮怎樣利用軍事基地，也許可以用來進行人道救援」。但近期有很多報導指出，俄羅斯正在拆除其在西利亞的軍事裝備，一些防空設施已部分轉移到利比亞。

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俄羅斯物價飛漲

普丁堅稱，儘管通膨率攀升至接近10%，而俄羅斯央行將利率提高至21%（這是自俄羅斯上一次經濟崩潰以來的最高水準），但俄羅斯的經濟依然保持穩定。

「就整體經濟而言，儘管面臨外部威脅，俄羅斯的局勢依然穩定，」他說。但隨後也承認「通貨膨脹是一個令人擔憂的訊號。」

「令人不快和糟糕的是物價上漲。但我希望，如果能夠維持宏觀經濟指標，我們將能夠應對這一問題，」他補充道。

俄羅斯央行將在周五今年最後一次會議上討論貨幣政策，預計將再次上調利率。普丁說，俄羅斯今年的GDP增長約為3.9%，也可能是4%，他還強調稱西方國家表現得更弱，德國的經濟增長為零。他預計俄羅斯明年的經濟增長將在2%到2.5%之間。

在年度新聞發布會上，普丁總統稱讚俄中兩國關係是積極的，他表示，俄羅斯和中國在國際舞台上的行動始終保持協調，今後也將繼續如此。

（綜合報導）

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