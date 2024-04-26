普丁宣佈5月訪華 歐美再批北京援俄

距離上次造訪中國僅半年多，俄國總統普丁即將再度訪華。在他宣佈這趟旅程的同時，美國國務卿布林肯正好在北京，向中方提出對其援助俄國軍工產業的憂慮。北約秘書長也罕見以較嚴厲的用詞要求中國停止援俄。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁週四（4月25日）表示將於5月造訪中國；這可能是他取得新一屆6年任期以來，首度出訪海外。普丁上一次訪華是去年10月；在2022年2月俄烏戰爭開戰前，他亦曾赴北京會晤中國國家主席習近平，會後雙方宣示彼此的友誼「無止境」。

普丁是在俄羅斯實業家與企業家聯盟大會上公開訪華消息，但並未具體說明日期或其他細節。今年3月的俄國總統大選中，普丁再度取得勝利，但該場選舉被形容為「既不自由，也不公平」。他的就職典禮預計在5月7日舉辦。

美不排除制裁助俄的中國銀行

在普丁宣佈訪華之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正好在北京，並於週五（26日）上午會見中國外長王毅。布林肯此行之前，美國官員曾透露，中國對俄國軍工產業的援助會是重要議題。美方認為，中國援俄一事會損害整體美中關係。

面對面外交很重要！布林肯在上海發布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國財長耶倫（Janet Yellen）25日接受路透社專訪時表示，雖然現階段沒有立即計劃制裁與俄國有資金往來的中國銀行，但若有必要，美國會準備好採取行動。

耶倫說：「我們跟中方已就此深入討論，我認為他們理解我們的立場。這（制裁中國銀行）是我們手上可用的工具。」

此前，中國多次否認有軍援俄國或提供武器給俄國；而針對中俄雙方的經貿往來，中國外交部發言人汪文斌曾稱這是「正常的國家關係」、他國不應「抹黑」。

自俄烏戰爭爆發至今，中國與俄羅斯之間的貿易往來持續強化。根據中國海關數據，去年中俄貿易額達到超過2400億美元的新高紀錄，比前一年增長26.3%；中國去年對俄出口大增46.9%，對俄進口則上升13%。

儘管俄國遭受大規模的西方制裁，卻仍能繼續攻打烏克蘭；對此，歐美政要批評中國在其中扮演的角色，質疑是因為中國出口工具機、微電子等非致命性的軍民兩用科技產品，讓俄國得以繼續生產武器。

北約秘書長：中國不能兩全其美

25日，北約秘書長斯托爾滕貝克（Jens Stoltenberg）也在柏林呼籲，中國必須停止支持俄國侵烏。

「中國說想跟西方維持良好關係，與此同時卻繼續助長二戰以來歐洲最大的武裝衝突。他們是不可能兩全其美的。」路透社分析，這是斯托爾滕貝克少見地以較嚴厲的表態來警告北京。

斯托爾滕貝克指出，去年俄國進口的微電子有90%來自中國，俄國便是用這些來製造飛彈、坦克和飛機；此外，中國也在協助俄國獲取更好的衛星能力與成像技術。

他進一步提醒，西方盟友應減少對中國的依賴，不要像過去歐洲依賴俄羅斯能源一樣重蹈覆轍。「面對中國，我們絕不能犯下一樣的錯誤。不能依賴它（中國）的資金、原料和科技。依賴使我們脆弱。」

（綜合報導）

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