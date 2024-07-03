時隔5年，美國首次包機遣返逾百名中國非法移民

美國國土安全部表示，上周末通過包機的形式將116名非法入境的中國移民遣返回國。這是5年來的首次。去年美國在南部邊境逮捕了37000多名中國公民，是上一年的10倍。

（德國之聲中文網） 據美聯社報導，美國國土安全部周二（7月2日）表示，上周末通過包機的形式將116名非法入境的中國移民遣返回國。這是5年來的首次。

美聯社指出，中國移民的問題已成為美國總統大選中激烈辯論的政治主題。

美國國土安全部部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）在一份聲明中指出：「我們將繼續執行移民法，驅逐沒有合法依據留在美國的個人。」

國土安全部表示，該部門正在與中國合作，「通過擴大執法力度減少和阻止非法移民，同時打擊非法人口走私犯罪」。不過國土安全部沒有回答有關這些被遣返的中國移民在美國停留了多長時間的問題。

同一天，中國國家移民管理局新聞發言人發表談話，稱與有關國家移民執法部門開展了追緝在逃罪犯、偷渡涉案人員遣返等國際執法合作，將偷渡活動策劃者、組織者和非法出入境人員遣返回原居住地，並依法追究法律責任。

佩洛西訪台後中國宣佈暫停非法移民遣返合作

中國曾於2022年8月5日以反對時任美國國會眾院議長佩洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣為由，宣佈八項反制美國的措施，其中包括暫停中美非法移民遣返合作。美國繼而更難遣返那些在美國沒有居留權的中國公民，因為中國拒絕接收他們。去年，美國發現從墨西哥非法進入美國的中國移民數量急劇增加。

2023年，美國在南部邊境逮捕了37000多名中國公民，是上一年的10倍。

中國移民問題日益成為共和黨人和前總統川普的戰鬥口號，他們對中國移民來到美國的原因提出了質疑。亞裔權益保護組織擔心這些言論可能會鼓勵對亞裔的騷擾。這些移民自己表示，他們來這裡是為了逃離貧困和壓迫。

中國移民的問題已成為美國總統大選中激烈辯論的政治主題。 圖片來源： Staff/REUTERS

中美恢復移民方面的合作

今年早些時間，中美兩國恢復了在驅逐來到南部邊境的中國移民方面的合作。

中國政府表示堅決反對「一切形式的非法移民」。中國駐美大使館在5月份的一份聲明中表示，中國執法部門正在「嚴厲打擊破壞國家邊境安寧的犯罪行為，並對各種走私組織和罪犯保持高壓態勢」。

美國國土安全部表示，他們正在與中國加強合作，在未來增加遣返航班，但沒有說明下一次遣返航班的具體時間。

跟蹤驅逐出境的航班的倡導組織邊境見證人（Witness at the Border）的卡特賴特（Thomas Cartwright）稱，今年3月底，一架載有少量但數量不詳的被遣返者的包機降落在中國東北城市沈陽。

美國國土安全部的官員沒有透露3月的遣返包機上總共載有多少人。但據報導，那是一架灣流五型（Gulfstream V）商務機，這種機型座位數通常為14座。

美聯社指出，3月的包機遣返表明在中國政府因時任眾議院議長佩洛西2022年8月訪問台灣而停止合作後，北京和華盛頓在遣返驅逐出境非法移民的問題上再次進行合作。

厄瓜多爾宣佈暫停對中國免簽

南美洲國家厄瓜多爾外交部上個月宣佈自7月1日起暫停中國公民的免簽待遇，理由是非正常移民數量增加「令人擔憂」。其聲明指出，入境厄瓜多爾的中國人之中，約有五成未在90天內依循「正常管道」離境。

據厄瓜多爾官方統計，去年和今年共有超過6.6萬名中國人入境，其中只有3.4萬人有離境紀錄。

此前在拉丁美洲只有厄瓜多爾和蘇裡南開放中國人免簽入境。近2年來，厄瓜多爾逐漸成為中國移民「走線」進入美國的路徑。

（美聯社等）

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