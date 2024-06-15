時隔七年再訪澳 中國總理稱中澳關係重回正軌

（德國之聲中文網）中國國務院總理李強周六（6月15日）抵達阿德萊德機場，對澳洲展开為期四天的訪問。這是中國總理7年多以來首次訪問這一主要貿易夥伴。澳洲外交部長黃英賢、南澳州州長馬思諾，以及中國駐澳洲大使肖千等到機場迎接。

據中國駐澳洲大使館當天發布的消息，李強表示，兩國關係在經歷波折後重回正確發展軌道。歷史證明，相互尊重、求同存異、互利合作是發展中澳關係的寶貴經驗，需要堅持和弘揚。李強還指出：「我在中澳建立全面戰略夥伴關係10周年之際到訪澳洲，期待同澳方領導人和各界朋友就中澳關係和共同關心的問題深入交換意見，共商合作、共促發展、共話友誼。一個更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係將是兩國人民的共同財富，中方願同澳方攜手努力。」

李強此行是中國總理7年多以來首次訪問澳洲。 圖片來源： Asanka Ratnayake/POOL/AFP/Getty Images

澳洲行的重頭戲

李強此行的重頭戲在首都坎培拉。他將於周一在那裡與澳洲总理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)舉行第九輪中澳總理年度會晤，除了就雙邊、地區和國際問題交換意見外，外界也預期他可能會宣佈解除中國對澳洲剩余的貿易壁壘、並簽署中澳新合作協議。香港《南華早報》4月份援引兩位消息人士報導稱，澳洲对中國的龍蝦出口禁令將在李強訪澳期間解除。

中國是澳洲最大的貿易夥伴。2020年，坎培拉要求對新冠病毒的起源進行獨立調查，兩國關係因此跌入低谷。澳洲大量最有利可圖的出口商品一度被禁止進入中國。自兩年前澳洲政府更迭、尤其是去年阿爾巴尼斯訪華以來，經歷了一段緊張時期的兩國關係得以改善。中國也逐步取消了針對澳洲的贸易壁壘。

「兩國關係更加注重經濟機遇」

李強訪澳的首站是南澳州首府阿德萊德的動物園，探望澳洲也是南半球唯一的一對大熊貓——「網網」和「福妮」。中國租借的這對大熊貓的租約將於今年11月到期。澳洲广播公司周五報導，預計李強訪澳期間將宣佈網網和福妮接下來將何去何從。

李強還會與當地葡萄酒釀造商舉行會面。中國外交部長王毅於今年3月訪澳。隨後，中國取消了對澳洲进口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅。

按照計劃，李強周二將前往西澳的珀斯，參觀中國控股的天齊鋰業公司位於當地的鋰加工廠，並將在第七屆澳中CEO圓桌會議上與兩國商界領袖進行交流。

總部位於雪梨的智庫洛伊研究所（Lowy Institute）的尼拉姆（Ryan Neelam）向法新社分析指出，中國總理的訪問「反映了兩國關係的改善」。他補充道：「與過去被政治和安全分歧所籠罩的情況相比，現在兩國關係更加注重經濟機遇。 但與此同時，這些分歧並沒有消失。」



（路透社，法新社）

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