明鏡周刊：德軍艦艇將穿越台海

正在亞太地區參加多場聯合軍演的兩艘德國海軍艦艇，即將在9月中旬從韓國出發前往東南亞。德國官方至今對航線是否穿越台灣海峽諱莫如深，《明鏡周刊》則援引內部人士消息稱航線已確定。德國政壇則為此爭論紛紛。

（德國之聲中文網）據匿名消息人士向德國《明鏡周刊》透露，柏林方面不會事先就軍艦通過台海一事通知中國當局，這一做法將和其他西方盟友類似，從而突出艦船穿行台海的「慣常性」。德國聯邦政府將以「放鬆的心態」面對來自北京的抗議。

中國外交部發言人毛寧9月9日表示，「中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對有關國家打著航行自由的旗號，挑釁、危害中國的主權和安全。」

台灣海峽最窄處約70海裡。依照北京官方的視角，海峽兩岸皆為中國領土，因此兩岸分別有12海裡中國領海、12海裡中國毗臨區，海峽正中則為中國的專屬經濟區，所有國家船隻皆有無害通過自由，「但不得從事危害沿海國主權和安全的活動」；根據中國方面的法律，外國軍艦在中國水域行使「無害通過」權利時，具有向中國當局履行報告的義務。不過，美國方面則將各國領海之外的毗臨區、專屬經濟區、公海都定義為「國際水域」，美國海軍行動手冊也據此將台灣海峽定義為「國際海峽」。

目前，德國海軍「巴登-符騰堡號」護衛艦和「法蘭克福號」補給艦編隊正在韓國仁川停靠訪問，此前參加了監督聯合國對北韓制裁實施情況的任務。按照航程計劃，兩艘軍艦將在9月中旬再次啟航前往菲律賓和印尼。編隊指揮官、第二機動艦隊司令舒爾茨准將(Axel Schulz)在仁川表示：「安全可靠的海上航線，尤其是從東南亞到歐洲以及北美的航線，是我們所有國家經濟繁榮發展的先決條件」

7月底，德國海軍「巴登-符騰堡號」護衛艦在三架德國空軍「颱風」歐洲戰機的伴飛下參加夏威夷的「環太平洋」聯合軍演 圖片來源： Francis Hildemann/Luftwaffe/dpa/picture alliance

德國政壇議論紛紛

早在今年5月艦隊從德國出發前，北京方面就曾警告德軍不要試圖穿越台灣海峽。《明鏡周刊》稱，德國聯邦總理府一開始就對此抱有疑慮，而國防部、外交部則支持軍艦穿越台海。

曾任德國駐聯合國大使、現任慕尼黑安全會議主席的霍伊斯根(Christoph Heusgen)在接受德意志廣播(DLF)採訪時說，各方必須意識到「中國正在試圖改寫國際規則，這體現在台海，也體現在南海。中國破壞了國際法，比如在香港問題上。」霍伊斯根建議德國政府無視來自北京的威脅，讓軍艦穿行台灣海峽。「中國想要推行他們自己的法規，我們必須予以抵抗。這非常重要。如果我們現在屈服於強權邏輯，就會開創一個先例，並蔓延到其他地方。」

德軍艦艇上一次穿越台灣海峽還要回溯到2002年。當時，「梅克倫堡-前波莫瑞號」與「萊茵蘭-普法爾茨號」這兩艘護衛艦進行DESEX2002遠洋訓練任務，沿途停靠希臘、巴基斯坦、印度、菲律賓、中國、韓國、日本、西班牙等多國港口，其中在青島港的停靠也是德國海軍迄今最後一次訪問中國港口。

2021年，德國海軍「巴伐利亞號」護衛艦也曾經前往東亞地區，並且繼2002年後首次穿越南中國海，不過其航線盡量避開了南中國海的爭議海域，也沒有穿越台灣海峽。德方還一度尋求讓該艦訪問上海等中國港口，但是被北京方面謝絕。

執政黨議員、德國聯邦議會外交委員會主席羅特(Michael Roth)對德意志廣播表示，「我們德國不應該再犯三年前的錯誤，當時德軍並沒有穿越台灣海峽，這損害了我們的可信度，也損害了地區的穩定。」

大部分德國議員都持和羅特相似的觀點。不過，羅特的社民黨內同僚施特格納(Ralf Stegner)則是例外：「我對此持有疑慮。我們所認為正確的事情，並不是應該在任何時候都去做。」這位議員認為，現在並不是在台海問題上惹惱北京當局的合適時機，因為西方「有可能需要北京在俄烏衝突問題上提供幫助」。

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德艦預計被監視

歐洲國家40%的外貿物資都通過南中國海運輸，而擁有龐大半導體產業的台灣更是在歐洲產業鏈中扮演舉足輕重的角色。近年來，隨著中國在台海、南海展現出越發咄咄逼人的姿態，西方國家正不斷增強其在印太地區的軍事存在。柏林科學政治基金會的亞太問題專家施坦策爾(Angela Stanzel)此前在接受德國《商報》採訪時就指出，「西方國家在印太地區的存在感越強，中國就會越收斂，該地區發生軍事衝突的風險也越低。」

在德軍之前，已經有多個西方盟友的軍艦穿行於台灣海峽。德國空軍幾星期前也與法國、西班牙空軍一道，派遣總共50架軍機前往日本、澳洲以及美國夏威夷參加聯合軍演，其中包括A400M戰術運輸機、「颱風」歐洲戰機等。

德國艦艇編隊指揮官舒爾茨預計在穿越台海時會被中國海軍、海警以及海上民兵的船隻密切監視。他表示，編隊此前在太平洋其他地區執行任務時已經時常被中國軍艦跟蹤監視，「他們在觀察我們，但是始終保持安全距離。這不會令我們感到不安。」

#德中關係

（明鏡周刊、德意志廣播、路透社、德新社）

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