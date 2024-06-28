日菲或簽署安全協議 允許軍隊互入對方領土

日本、菲律賓兩國外長和防長下月將在馬尼拉會談，可能會簽署具有突破意義的一項防禦條約，允許兩國軍隊互相進入對方領土。

（德國之聲中文網）菲律賓外交部周五（6月8日）在一份聲明中稱，日本外相上川陽子、防衛相木原稔將與菲律賓外長馬納羅、防長特奧多羅於7月8日舉行一次2+2會議。

這一會議正值菲律賓與日本磋商一份《互惠准入協議》（RAA）之際。該協議將深化這兩個美國在亞洲核心盟國之間的防禦合作。

本周與另兩位日本國會議員一同訪問馬尼拉的前防長小野寺五典表示，希望《互惠准入協議》能在下月的高級別會談中"迅速取得進展"。他向記者表示："我希望RAA會得到批准。"

菲律賓正在加強與鄰國和其它國家的關係，以應對馬尼拉所稱中國在南中國海日益增強的進攻性。

另一方面，日本與中國在東海無人居住的島嶼尖閣諸島（北京稱釣魚島）發生船隻對峙事件。

小野寺五典表示："我相信菲律賓和日本有共同之處"，他指的是與中國在爭議海域的衝突。"我們反對任何單邊改變現狀的企圖。"

小野寺五典還表示，日本對中菲最新在第二托馬斯礁衝突事件中北京的行為感到"非常關切"。

與小野寺五典同行的另一位日本國會議員和田義明表示："日本致力於為菲律賓提供保護該國安全的必要物資。"

日本正在為菲律賓海防建造最新、最大型的船隻。這是馬尼拉在南中國海宣示主權的重要軍事裝備。

2023年2月，菲律賓總統馬科斯、日本首相岸田文雄在東京同意，兩國軍隊將在災害支援上展開合作，這為兩國《互惠准入協議》的談判鋪平道路。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

媒體：日本自衛隊將能正式參加美菲"肩並肩"軍演

另據共同社6月24日報導，日本政府打算在使菲軍和日本自衛隊相互順暢往來的《互惠准入協定》生效後，讓自衛隊正式參加每年在菲律賓周邊實施的美菲聯合演習"肩並肩"。自衛隊此前以觀察員身份參加"肩並肩"演習，簽署RAA後將能夠正式參加。

菲律賓參議員托倫蒂諾10日向共同社介紹稱，該協定的草案對等規定了菲軍和自衛隊臨時在對方國家逗留時的法律地位。此外，在聯合演習和災害支援時也可向日本派遣菲軍，他強調"將互相幫助"。

日本國際傳媒NHK6月18日報導稱，《互惠准入協定》主要就雙方開展聯合訓練時如何安排武器彈藥、發生意外事件或事故時的裁判權歸屬等問題作出規定。報導稱，鑑於中國正在東海和南中國海加強對海洋的控制，日菲兩國希望進一步加強在國家防務方面的合作。

（路透社、法新社、共同社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。