供奉戰爭亡靈的靖國神社遭人涂鴉後，日本警方正在對嫌疑人展開調查。日本媒體報導稱，此次涂鴉事件顯然是針對福島核電站排放廢水的抗議。

（德國之聲中文網）周五晚間，日本靖國神社入口處的一個石柱上，被人用紅漆涂鴉。稍後，中國社群網站上，一名名叫「鐵頭」的男子對日本向大海排放福島核廢水提出批評：「面對日本政府允許排放污水，難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」在事發當晚拍攝的一段影片中，有這名男子向靖國神社石柱小便，並在石柱上噴涂英文 Toilette（廁所）字樣的畫面。

包括日本公共電視台NHK以及京都新聞等媒體報導稱，目前，東京警方正在就兩名嫌疑人展開調查，其中一人是影片中的男子，另外一人則是影片拍攝者。

日本共同社6月3日報導稱，據警方辦案人員透露，該男子涉嫌於5月31日晚上10點左右進行涂鴉，損壞器物，在數小時後的6月1日離境。他在中國的社交平台上發布了涂鴉時拍攝的影片。

日本開始排放福島核廢水後，中國對日本水產品實施進口禁令。圖為北京一家商店的告示。 圖片來源： Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

東京警視廳認為有負責拍攝等的其他人員參與。警方正在調查涂鴉與貼紙間的關聯，並以擅自貼紙、違反《輕犯罪法》的嫌疑展開調查。

6月3日北京的中國外交部例行新聞發布會上，當被問及靖國神社涂鴉事件時，中國外交部發言人毛寧表示：「我注意到有關報導，我想強調的是靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，日方應當切實信守、正視並反省侵略歷史的表態和承諾，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。同時我也希望再次提醒在外國的中國公民遵守當地的法律法規，理性地表達訴求。」

日本福島向大海排放經處理的核廢水的決定，引起漁業團體以及鄰國的強烈反對。去年八月，日本開始排放核廢水行動後，中國就對日本的海產品發布了進口禁令。

靖國神社供奉著大約250萬戰爭亡靈，其中包括被判刑的戰爭罪犯。20世紀上半葉曾遭日本侵略的國家，尤其是中國和韓國，認為靖國神社是日本軍國主義的象徵。而日本政治家敬拜靖國神社的行為，則被解讀為日本對戰爭行為缺乏悔改態度。

遭涂鴉的靖國神社石柱周末一度曾被罩布覆蓋，但周一塗鴉顯然已被清除。

（綜合報導）

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