日本追加援助 向菲律賓提供更多海上監測設備

日本與菲律賓周四（12月5日）簽署了一項價值16億日元（約合1065萬美元）的安全援助協議，以進一步加強菲律賓的海上安全和監測能力。前一天，菲律賓指控中國船隻在爭議海域撞擊其漁業部門船隻。

（德國之聲中文網）日本與菲律賓周四（12月5日）簽署了一項價值16億日元（約合1065萬美元）的安全援助協議，以進一步加強菲律賓的海上安全和監測能力。此時菲律賓與中國在南中國海的緊張局勢正在加劇。

去年，日本宣佈根據"政府安全保障能力強化支援"（OSA），無償向菲律賓提供價值6億日元的5套海岸監視雷達。周四簽署的協議，是該項支援計劃的延續，價值增至16億日元。

菲律賓和日本是美國在亞洲最親密的兩個盟友。這兩個國家在長期的海洋主權爭端中，對中國船隻的"侵略行為"採取了強硬立場。

根據該項海外安全援助計劃，日本將向菲律賓海軍提供包括硬殼充氣船和沿海雷達系統在內的設備，以增強其海域監測能力。

日本駐馬尼拉大使館表示，"該項目預計將有助於維護和加強地區安全，提升重要海上航道的安全性，並對日本的安全具有重要意義。"

中菲海上再起衝突：菲律賓控中國海警水炮攻擊菲方船隻 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

菲律賓一直在升級其海上安全設備，並加強與盟友的關係，以應對北京在南中國海上的強硬主張，包括與兩國爭議的區域。

此外，日本將向菲律賓空軍提供支持其空中雷達監測系統的設備。

菲律賓國防部在聲明中表示，"安全合作的加強，反映了日本和菲律賓對地區和平與穩定的共同承諾。"

今年7月，菲律賓和日本簽署了一項具有里程碑意義的軍事協議，允許兩國部隊在對方國土上部署，從而簡化了兩國之間的軍事合作。

日本雖然在南中國海沒有主權要求，但在東中國海與中國存在海洋爭端。

周三，菲律賓指控中國海警船隻在南中國海一處有爭議的淺灘向菲律賓漁業局的一艘補給船發射水炮並"擦撞"該船。中國則表示其行為合法且專業。

同日，菲律賓指控另一艘中國船隻在另一處有爭議撞擊其漁業部門船隻。

菲律賓表示將就這兩起事件提交外交抗議。

日本周三對菲律賓與中國近期在海上的對峙表示嚴重關切。

（路透社、法新社等）

菲律賓大使：和中國沒有「君子協定」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。