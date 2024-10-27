日本眾議院選舉：自民黨議席未過半

日本執政在自民黨在眾議院選舉中未能贏得多數，對新上任不久的首相石破茂來說是一個打擊。他能否繼續執政，要看最終自民黨與聯合執政夥伴公明黨的議席能否過半。

（德國之聲中文網）日本在周日（10月27日）舉行了眾議院選舉。據日本公共廣播公司NHK在投票結束後根據出口民調進行的預測，自民黨在此次提前選舉中未能獲得眾議院的多數席位。這是自2009年以來的首次。

自民黨是否能與長期的聯合執政夥伴公明黨一同保住眾議院多數席位，截至周日晚尚不明朗。在野的立憲民主、國民民主兩黨議席數目則有增加。在眾議院獲得多數，至少要贏得465個議席中的233個。

上個月在贏得了自民黨內部的黨魁選舉後，67歲的石破茂於10月1日出任首相，接替其前任岸田文雄。他上任後立即宣佈提前舉行眾議院選舉。

然而，導致岸田文雄下台的黨內獻金回扣醜聞餘波未平，加上物價上漲，令日本選民對自民黨不滿加劇。石破茂還因上任後在一系列問題上出爾反爾而受到批評，如夫妻可以不同姓、提高資本利得稅等。

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提前選舉並未讓自民黨保持優勢 圖片來源： Richard A. Brooks/AFP

最短命首相？

石破茂周六在東京的競選集會上向選民承諾，自民黨希望"作為一個公平、公正和真誠的政黨重新開始"。他表示，希望實施其加強安全和國防、增加對低收入家庭的支持以及振興日本農村的計劃。

自民黨在過去69年中幾乎不間斷地連續執政，在西方民主社會是一個另類存在，被視為一架顧及各種社會利益的"普適"型選舉機器。

1993年，日本上世紀80年代資產泡沫破滅，腐敗醜聞頻發，自民黨首次落選被趕下台。該黨上一次下野是在2009年至2012年期間，當時它被中左翼的社民黨取代。社民黨執政三年間，不得不應對2011年的福島核災難。

有日本媒體報導，如果這次選舉失敗，石破茂可能會立即離職以承擔責任，屆時他將成為第二次世界大戰結束以來日本任期最短的首相。

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（法新社、路透社）

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