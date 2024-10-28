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日本眾議院大選：失速的自民黨與被問責的石破茂

鄭仲嵐
2024年10月28日

日本眾議院27日舉行投開票，民意顯示當前執政的自民黨傳統獨大的時代再度面臨終結的挑戰，未來如何要跟其他政黨一同合作至關重要，否則可能將失去執政的優勢。

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圖為石破茂今年9月出席公開活動
日本首相石破茂今年10月初正式就任圖片來源： TAKASHI AOYAMA/AFP

（德國之聲中文網）日本第50屆眾議院選舉27日舉行投開票。結果顯示，總計465的席次中，執政的自民黨僅拿下191席（上屆247席），與其聯合執政的公明黨則是小幅滑落到24席（上屆32席）。然而相加起來兩黨僅有215席，仍然不到過半的233席，更比選舉前的279席相比出現大幅滑落。

與此相較，在野黨陣營大幅斬獲。最大在野黨「立憲民主黨」從選前的98席急速成長到148席，國民民主黨更是從只有7席一路拓展到28席，堪稱是4倍規模，就連小黨「令和新選組」也從3席成長到9席。這場選戰可說是在野陣營的豐收，也是給了目前執政當局一記警鐘。

自民黨與公明黨上次聯合執政大敗，已經要推算到15年前的2009年。當時的麻生太郎政權遭逢民意反彈，眾議院僅獲得177席，稱得上是自民黨史上罕見的少，麻生後來也因此引咎辭職，政權則是移交給當時的民主黨。一直到2012年，自民黨才重新奪回執政權，開始了安倍晉三長年的執政。

政治與金錢成敗因？

對於這次慘敗，日本首相石破茂似乎已經早有心理準備，早在選舉當天，石破就在眾院議員會館事務所和議員宿舍間來回穿梭，並透過電話等瞭解最新進展。在開票前一小時的晚上7點，才帶著嚴峻的表情進入黨部。一邊帶著耳機接受各家電視台專訪，一邊與政調會長小野寺五典等交頭接耳。

石破在接受《富士電視台》節目訪問時簡單總結大選失利原因為，「（黨在）對『政治和金錢』問題無法得到民眾諒解」。過去因為選舉政治獻金與募款餐會金遭到國會議員「私有化」成私用資金一事，讓自民黨失去大幅支持群眾，石破雖然上台後矢言要大幅改革，但是卻還是未能讓民眾感受到政府決心。

圖為選舉人員27日進行計票作業
日本眾議院選舉結果在27日出爐，執政的自民黨失去國會多數圖片來源： Richard A. Brooks/AFP

石破政權在上任後，提出「有私用資金嫌疑」的國會議員，將不予以官方承認、亦不能獲得各項援助。不過在選舉前，仍有媒體報導稱，這些未獲得官方背書的候選人，還是可以獲得2000萬日幣援助，石破則批評是「不實報導」，並澄清這些錢是各縣黨部運用，並非給特定候選人。

只是現實殘酷，石破的說詞似乎無法取得民眾信任，最後投票出現未過半的窘境。其中自民黨內跟「私用資金帳目不清」有關的46位候選人，縱使有28人落選、但還是有18人當選，對於這18位當選但是過去未被黨內背書的人，未來要如何定位？石破僅輕輕回覆：「我們只必須考慮是否能夠獲得人民的理解」。

石破政權提前退陣？

石破茂在選舉前高喊「自公過半執政」是目標，但結果顯示仍是落差甚大。甚至在黨內也開始出現「石破退陣（下台）」的風氣。《讀賣新聞》就引述黨內中生代議員的對話指出「首相責任重大，繼續執政確實困難」，黨內的選舉對策委員長、曾也角逐總裁的小泉進次郎則是立刻辭職，為黨內人事先投下變數。

不過石破被《朝日電視台》問及是否會根據眾議院選舉結果，持續履行自己職責時，他則立刻回覆「我想就是這個意思」，對「退陣」一事給出了否定答案，持續表明希望在現在首相一職上努力。現任黨內二把手的幹事長森山裕，也是表明將持續在現有職位上，替明年預算編列等持續努力提案。

2009年當時自民黨大敗，黨內也掀起了總裁麻生太郎的「逼宮潮」。意外的是，當時在內閣的石破茂正是高呼麻生下台最積極的人之一，也種下了石破與麻生兩人嫌隙的遠因。而同樣的戲碼在15年後再度上演，石破成為被檢討對象。縱使在這次眾議院選舉持續留任，但是2025年夏季的參議院大選是否還能維持，將成為關鍵。

圖為今年10月1日，日本議員參加眾議院特別會議選出新首相
自民黨在眾議院中該如何與與其他政黨合作成為未來執政關鍵圖片來源： Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

未來如何延續執政？

自民黨在失去「一強多弱」的優勢後，勢必要摸索其他方案來執政。當下的兩個選擇，一是拉攏其他在野黨一起「聯合執政」，但必須在內閣職位與各縣市選舉的某些席位上作出協商。二是依據法案的不同，選擇跟不同政黨合作，或是跟少數的無黨籍人士合作，後者較類似台灣政局狀況。

自民黨可能合作政黨撇除目前最大，中間偏左的立憲民主黨，剩下的就是28席的國民民主黨、以及38席的日本維新會。不過國民民主黨黨魁玉木雄一郎已經表態回「不會響應」，日本維新會代表的馬場伸幸也說「完全沒有考慮」。

因此，目前比較有可能的執政模式是依照法案來跟各黨協商。玉木也回稱「朝野各黨當然可以就各種事務合作」，石破茂則是稱「不論是（跟其他在野黨）聯合執政或是內閣外的合作，執政方式有很多」。

不過，自民黨尚未完全擺脫「私用資金」醜聞泥淖，日媒則解讀若是有其他政黨此時伸出橄欖枝想合作，恐怕只會影響自身形象。加上這次大選好不容易各在野黨才找到自民黨「私用資金」案當作砲口，難得口徑一致，在野優勢不能出現瓦解跡象。

石破茂在就任新首相後，展現雷厲風行的態度，上任8天就喊出解散國會、26天後就實行眾議院大選，一切看似想用「短期決戰」來決勝負，但事實上還是與民意有落差。「自民一強」的優勢結束後，自民黨或許未來也會用更柔軟地態度，與聽取更多元的意見來進行國會協商。

 

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