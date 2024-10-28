日本眾議院大選：失速的自民黨與被問責的石破茂

日本眾議院27日舉行投開票，民意顯示當前執政的自民黨傳統獨大的時代再度面臨終結的挑戰，未來如何要跟其他政黨一同合作至關重要，否則可能將失去執政的優勢。

（德國之聲中文網）日本第50屆眾議院選舉27日舉行投開票。結果顯示，總計465的席次中，執政的自民黨僅拿下191席（上屆247席），與其聯合執政的公明黨則是小幅滑落到24席（上屆32席）。然而相加起來兩黨僅有215席，仍然不到過半的233席，更比選舉前的279席相比出現大幅滑落。

與此相較，在野黨陣營大幅斬獲。最大在野黨「立憲民主黨」從選前的98席急速成長到148席，國民民主黨更是從只有7席一路拓展到28席，堪稱是4倍規模，就連小黨「令和新選組」也從3席成長到9席。這場選戰可說是在野陣營的豐收，也是給了目前執政當局一記警鐘。

自民黨與公明黨上次聯合執政大敗，已經要推算到15年前的2009年。當時的麻生太郎政權遭逢民意反彈，眾議院僅獲得177席，稱得上是自民黨史上罕見的少，麻生後來也因此引咎辭職，政權則是移交給當時的民主黨。一直到2012年，自民黨才重新奪回執政權，開始了安倍晉三長年的執政。

政治與金錢成敗因？

對於這次慘敗，日本首相石破茂似乎已經早有心理準備，早在選舉當天，石破就在眾院議員會館事務所和議員宿舍間來回穿梭，並透過電話等瞭解最新進展。在開票前一小時的晚上7點，才帶著嚴峻的表情進入黨部。一邊帶著耳機接受各家電視台專訪，一邊與政調會長小野寺五典等交頭接耳。

石破在接受《富士電視台》節目訪問時簡單總結大選失利原因為，「（黨在）對『政治和金錢』問題無法得到民眾諒解」。過去因為選舉政治獻金與募款餐會金遭到國會議員「私有化」成私用資金一事，讓自民黨失去大幅支持群眾，石破雖然上台後矢言要大幅改革，但是卻還是未能讓民眾感受到政府決心。

日本眾議院選舉結果在27日出爐，執政的自民黨失去國會多數 圖片來源： Richard A. Brooks/AFP

石破政權在上任後，提出「有私用資金嫌疑」的國會議員，將不予以官方承認、亦不能獲得各項援助。不過在選舉前，仍有媒體報導稱，這些未獲得官方背書的候選人，還是可以獲得2000萬日幣援助，石破則批評是「不實報導」，並澄清這些錢是各縣黨部運用，並非給特定候選人。

只是現實殘酷，石破的說詞似乎無法取得民眾信任，最後投票出現未過半的窘境。其中自民黨內跟「私用資金帳目不清」有關的46位候選人，縱使有28人落選、但還是有18人當選，對於這18位當選但是過去未被黨內背書的人，未來要如何定位？石破僅輕輕回覆：「我們只必須考慮是否能夠獲得人民的理解」。

石破政權提前退陣？

石破茂在選舉前高喊「自公過半執政」是目標，但結果顯示仍是落差甚大。甚至在黨內也開始出現「石破退陣（下台）」的風氣。《讀賣新聞》就引述黨內中生代議員的對話指出「首相責任重大，繼續執政確實困難」，黨內的選舉對策委員長、曾也角逐總裁的小泉進次郎則是立刻辭職，為黨內人事先投下變數。

不過石破被《朝日電視台》問及是否會根據眾議院選舉結果，持續履行自己職責時，他則立刻回覆「我想就是這個意思」，對「退陣」一事給出了否定答案，持續表明希望在現在首相一職上努力。現任黨內二把手的幹事長森山裕，也是表明將持續在現有職位上，替明年預算編列等持續努力提案。

2009年當時自民黨大敗，黨內也掀起了總裁麻生太郎的「逼宮潮」。意外的是，當時在內閣的石破茂正是高呼麻生下台最積極的人之一，也種下了石破與麻生兩人嫌隙的遠因。而同樣的戲碼在15年後再度上演，石破成為被檢討對象。縱使在這次眾議院選舉持續留任，但是2025年夏季的參議院大選是否還能維持，將成為關鍵。

自民黨在眾議院中該如何與與其他政黨合作成為未來執政關鍵 圖片來源： Yuichi Yamazaki/AFP/Getty Images

未來如何延續執政？

自民黨在失去「一強多弱」的優勢後，勢必要摸索其他方案來執政。當下的兩個選擇，一是拉攏其他在野黨一起「聯合執政」，但必須在內閣職位與各縣市選舉的某些席位上作出協商。二是依據法案的不同，選擇跟不同政黨合作，或是跟少數的無黨籍人士合作，後者較類似台灣政局狀況。

自民黨可能合作政黨撇除目前最大，中間偏左的立憲民主黨，剩下的就是28席的國民民主黨、以及38席的日本維新會。不過國民民主黨黨魁玉木雄一郎已經表態回「不會響應」，日本維新會代表的馬場伸幸也說「完全沒有考慮」。

因此，目前比較有可能的執政模式是依照法案來跟各黨協商。玉木也回稱「朝野各黨當然可以就各種事務合作」，石破茂則是稱「不論是（跟其他在野黨）聯合執政或是內閣外的合作，執政方式有很多」。

不過，自民黨尚未完全擺脫「私用資金」醜聞泥淖，日媒則解讀若是有其他政黨此時伸出橄欖枝想合作，恐怕只會影響自身形象。加上這次大選好不容易各在野黨才找到自民黨「私用資金」案當作砲口，難得口徑一致，在野優勢不能出現瓦解跡象。

石破茂在就任新首相後，展現雷厲風行的態度，上任8天就喊出解散國會、26天後就實行眾議院大選，一切看似想用「短期決戰」來決勝負，但事實上還是與民意有落差。「自民一強」的優勢結束後，自民黨或許未來也會用更柔軟地態度，與聽取更多元的意見來進行國會協商。

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