日本男童深圳遭刺不治身亡：中日仇恨再升級？

敏感的「九一八事件」93週年之際，一名就讀深圳日本人學校的10歲男童遭中國籍嫌犯刺傷、不治身亡。一位旅日中國人告訴DW，對日仇恨是中國教育的「出廠設定」，若不加以制止，悲劇恐再度上演。

（德國之聲中文網）一名10歲日本男童於廣東省深圳市內日本人學校的上學途中，遭到一名男子持刀刺傷，送醫後仍搶救不治，不幸於週四（9月19日）凌晨死亡。

日本駐廣州總領事館總領事貴島善子對媒體表示：「我悲痛欲絕，無法用言語表達我對其家屬的感觸。我謹表示衷心的哀悼。」貴島稱受害者的腹部遭嚴重刺傷，但更多細節因尊重家屬隱私將不透露。

至於行兇的嫌犯，根據當地警方與中國外交部消息，他今年44歲，在距離校門約200公尺處刺傷男童，隨後被當場逮捕。有網路消息指，該男行兇後即把刀子丟在一旁，冷眼旁觀。

日本駐中國大使館於19日早上降半旗哀悼；大使金杉憲治緊急趕赴深圳，調度現場工作。深圳日本人學校宣佈本週停課，這也是該校於2008年開校以來最嚴重的事故，使館將與學校共同考量孩子及其家長的心靈狀態、給予妥善照護。

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適逢九一八事件

事發後，日本首相岸田文雄的X（前推特）上湧入許多憤怒的日本網友留言。19日，岸田發聲明譴責此事是「極其卑劣的犯罪行徑」，並表示「會強烈要求中國對事實作出解釋」。

日本官房長官林芳正19日上午在記者會上表示「感到深深悲傷」，將全力支援家屬，也會跟相關部會研擬日本學生在中國上下學時要有更安全的保障對策。

日本駐華大使館（資料照） 圖片來源： Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

男童遭到刺傷的當天，正好是中國的「九一八事件」（日本稱滿洲事變）紀念日，當時大日本帝國關東軍在南滿洲製造了鐵路爆炸的「柳條湖事件」，有觀點認為此事拉開了中國抗日戰爭的序幕。

二戰後，每逢9月18日，中國官方都有相關宣傳或紀念，且以強化愛國意識為導向。今年日本男童在這天遭刺傷身亡，讓外界聯想是否涉及中國本地的反日情緒升溫。

日本外務大臣上川陽子19日被問及「九一八事件」的影響，她稱先前已要求中國外交部就日本人學校的安全，採取一切可能的措施，「在這樣的情況下還發生這樣的事件，我真的感到非常遺憾」。

近期正逢日本自民黨總裁選舉，27日將選出新總裁與新任首相。身為參選人，林芳正與上川陽子的言行也受到關注；日本男童遭殺害一事，有可能改變總裁選舉選情、甚至變為更趨於保守及右翼。

在日中國人譴責

10歲日本男童遭到刺殺事件，引發日本社會震驚。在X平台上，「國交斷絕」、「渡航禁止」（勸切勿前往當地）、「退避勸告」（勸僑胞立刻撤離）、「向中國政府抗議」成為搜尋關鍵字。

日本知名經濟學家門倉貴史寫道：「日中韓三國先前設定希望在2030年，將相互旅遊人數增加到4000萬人次的目標，但鑑於目前的中日關係，設定這樣的數字不切實際。」

他認為，日本遊客訪中的安全無法保障，且赴日中國遊客也出現神社塗鴉等惡意侵害行為。「中國更應該徹底落實國內安全措施，並改善中國遊客出國旅遊的禮儀，而非設定互訪遊客數量這種目標。」

在日本的中國人群體也議論紛紛，部分中國人社團發表聲明「嚴厲譴責」，稱「對兒童的無差別襲擊，是置人類文明的道德、法律底線於不顧的莫大惡行」。

在東京就讀大學院的25歲學生陳同學（化名）向DW表示，對日本的仇恨是中國教育的「出廠設定」，仇恨日本也是中國認同的一部分，讓執政的共產黨有了合法性敘事。

陳同學還說，「極端民族主義教育，透過微博、抖音，已經延展成極為右翼民粹文化。許多中國底層人民的爽感，自己生活的自卑感轉移到這種仇恨上」。

今年6月，中國江蘇省蘇州市也有日本人母子遇襲，一名中國籍的女車掌協助抵擋後被刺死。此後，中國各地的日本人學校，都加強安全措施。

陳同學稱：「假若中國官方沒有強硬表態要制止這種行為，未來兩、三年還是會有這樣的事發生。」他也擔憂，中國內部這樣的民粹行徑，會影響在日中國人的集體形象。

旅日的中國人社群對男童刺傷事件議論紛紛，擔憂此類事件若層出不窮，將影響中國人在日本社會中給人的集體印象。（圖為日本街景資料照） 圖片來源： Yoichi Hayashi/Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

沉默的中國媒體

事發之後，有觀察指中國媒體對此相對沉默。中國官方則僅由外交部發言人林劍，在當日下午簡短回應稱「凶手已經被當場抓獲，案件還在進一步調查中。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全」。

回顧6月的蘇州市刺殺事件，也是在中國外交部做出具體回應後，才陸陸續續有中國媒體對此報導。《朝日新聞》發自北京的報導指出，「這似乎是基於當局的指示，但即使是對嚴重事件也要控制資訊，這種態度可能會導致（兩國）進一步的不信任」。

報導也稱，在18日晚間，日本駐華大使金杉憲治就向媒體抱怨：「我們要求調查真相，解釋包括蘇州事件在內的背景，但迄今為止我們都沒有聽到任何令我們滿意的解釋！」報導解讀，這顯示中國政府以資訊控管為優先的傲慢，即便對外國亦是如此，無形間大大打擊日本對中國的看法。

日本男童被刺殺，在深圳當地造成若干寒蟬效應。有當地日本人對《共同通信》表示：「我們別無選擇，只能小心謹慎，不要在外面大聲說日語了。」也有中國人受訪時稱：「聽到日本人被刺傷，我很驚訝，確實是很不幸。嫌犯一定是個無法做出正確判斷的人。」

根據日本外務省統計，中國的日本僑胞為10萬1786人，近2萬是未成年子女。中國當地共有11所日本人學校、合計約3300名學生就學，未來中日兩國勢必將就如何確保這些人的就學、就業與安全深談；一旦事態加深，中日間的緊張關係可能進一步升溫。

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