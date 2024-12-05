日本清酒列聯合國「非物質文化遺產」

在日本飲食文化中扮演重要角色的清酒被聯合國教科文組織（UNESCO）列入其「人類非物質文化遺產」名錄。與此同時，中國的「春節」也申遺成功。

（德國之聲中文網）周三（12月11日）聯合國教科文組織（UNESCO）將日本清酒（Sake）列入其「人類非物質文化遺產」名錄。

日本駐聯合國教科文組織大使加納雄大表示：「這對日本和日本人民意義重大，這將有助於重新喚起人們對傳統清酒釀造的興趣。」

日本代表團指出，聯合國教科文組織的認可不僅體現了製作高品質清酒的技藝知識，也贊頌了一項可追溯到約1000年前的傳統。在日本11世紀著名小說《源氏物語》中，清酒是高雅的平安宮廷的首選飲品。

加納雄大表示：「清酒被認為是一種神聖的禮物，對於日本的社會和文化活動至關重要。」

米是這種酒類產品的關鍵。要被歸類為日本清酒，其原料米必須是日本米。

日本的釀酒廠懷抱希望，認為列入名錄可能會促進該國的出口經濟，因為隨著世界尤其是美國對日本美食的興趣日益濃厚，清酒的受歡迎程度正在上升。根據日本酒造組合中央會（JSS）的數據，清酒出口量每年超過2.65億美元，主要出口到美國和中國。

除了清酒外，在巴拉圭盧克舉行的會議上，聯合國教科文組織保護人類文化遺產委員會的成員投票表決，將包括巴西白乳酪、加勒比海木薯麵包和巴勒斯坦橄欖油皂在內的45種文化習俗和產品列入名錄。

UNESCO表示，在中國，春節標誌著新年的開始，「為中國民眾提供了認同感和持續感」（圖為北京地壇公園的春節燈籠裝飾） 圖片來源： Andy Wong/ AP Photo/picture alliance

中國的「春節」也申遺成功。聯合國教科文組織表示，在中國，春節標誌著新年的開始，「該遺產項目為中國民眾提供了認同感和持續感。」

迄今，包括京劇、中國剪紙、24節氣在內，中國共有44個項目列入UNESCO非物質文化遺產名錄、名冊，總數世界第一。

（美聯社等）

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