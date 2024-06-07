日本強烈抗議：中國武裝船隻靠近爭議島嶼

在四艘據信攜帶武器的中國船隻靠近日本控制的尖閣諸島（中國稱釣魚島）周圍的海域之後，日本向中國提出強烈抗議。

（德國之聲中文網）日本內閣官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）稱，在四艘據信攜帶武器的中國船隻靠近日本控制的東中國海（中國稱東海）爭議島嶼後，東京周五（6月7日）向北京提出抗議。

林芳正告訴記者，這次事件是「首次有四艘（中國）船隻攜帶疑似大炮的武器進入尖閣諸島周圍的日本領海」。

中國也聲稱擁有這些小島的主權，並稱它們為釣魚島及其附屬群島。領土爭端是日中兩個對鄰國之間長期存在的敏感問題。

爭議島嶼位於中國、日本和台灣之間的太平洋海域

2012年，東京將部分偏遠無主島嶼「國有化」，兩國關係因此受到影響，日本官員經常抗議中國海警和其他船隻出現在其實際控制島嶼的周邊水域。

林芳正說，周五上午，四艘中國海警船進入東京控制的領海，被日本海警多次警告，於兩小時後離開。

他對記者說：「中國海警船闖入我國領海違反了國際法，因此我們已通過外交途徑提出強烈抗議。」他補充說，對此事件「不能容忍」。

日本海警發言人福田隆紀證實，據信進入該水域的這些船隻都配備了疑似大炮的武器，這種情況還是第一次發生。

福田隆紀告訴法新社，自2012年以來，中國船隻多次被發現前往有爭議的小島附近，但「在前不久的案例中，一組四艘中國船隻中只有一艘似乎有大炮」。

福田隆紀說，2016年8月，多達七艘中國攜帶疑似大炮的船隻在爭議島嶼附近過境，但並未進入日本領海。

上個月，日本稱已發現中國船隻連續158天在爭議島嶼附近航行，創下了歷史紀錄。

（法新社）

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