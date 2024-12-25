日本外相訪華 雙方就恢復日本水產品進口取得共識

日本外相岩屋毅本周三訪華，在與中國外長王毅會晤中，確認中方將落實恢復日本水產品的進口事宜。此外還宣佈了針對中國公民簽證的放寬措施。

（德國之聲中文網）日本外相岩屋毅於本周三（12月25日）訪華，與中國國務院總理李強和外長王毅舉行會談。

這是岩屋毅自10月出任日本外相以來首次訪華。岩屋毅在與王毅會晤時表示：「我認為，重要的是要有具體、切實的例子來說明中日關係未來的可能性。」

「日中兩國都必須履行責任，共同致力於本地區及國際社會的和平與繁榮，這點非常重要，」 岩屋毅補充道。

王毅則強調兩國關係的重要性和意義超越了雙邊關係范疇：「如果中日關係穩定，亞洲將會更加穩定。」

上個月，中國國家主席習近平在秘魯利馬與日本首相石破茂會面時表示，中日關係正處於「改善和發展的關鍵時期」。習近平強調，兩國「互為合作夥伴，互不構成威脅」。

確認落實恢復日本水產品進口

日本福島核電站廢水排放問題一直是雙邊關係的主要症結之一。中國對日本的排放決定表示強烈反對和譴責，並因此加強了對日本商品的檢測。

取消中國對日本水產品的進口禁令也因此是議程核心議題。去年日本開始排放經過處理的放射性廢水。中國以此為由，全面禁止日本水產品進口。此前中國一直是日本水產品的最大出口市場。

但兩國政府於今年9月達成協議，同意重啟日本水產品對華出口。《日經新聞》本周報導稱，中國正在考慮對進口日本海產品解除禁令。

中國外交部發言人本周二（12月24日）表示，在充分監測的基礎上，中國將「調整相關措施」，對符合標準和規定的產品逐步恢復進口。

據日本共同社本周三（12月25日）報導，日本外相岩屋毅透露，其在與中國外長王毅會談中確認了中方將落實恢復日本水產品進口的共識。

不過，中國仍希望日本方面做出保證。王毅強調日方應履行國際義務和對中方作出的承諾，建立長期國際監測機制並允許中方獨立取樣檢測。

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就安全議題表達關切

中日兩國作為貿易夥伴，雖然在經濟和投資關係上聯繫緊密，但在安全和領土爭端上存在競爭關係，且長期以來的地緣政治分歧和戰爭等歷史敏感問題使關係進一步複雜化。

作為自去年4月以來首位訪華的日本外相，岩屋毅還對中國在日本周邊的軍事活動增加，以及包括北韓在內的地區局勢等安全議題表達了關切。

上個月，日本對北韓與俄羅斯的安全聯盟表示「嚴重關切」。北韓可能通過與俄羅斯結盟而獲得先進軍事技術和作戰經驗。

據烏克蘭及其盟友估計，北韓已將1.2萬名士兵派往俄羅斯以支持其侵烏戰爭。本周烏克蘭警告稱，北韓可能會向俄羅斯軍隊輸送更多人員和裝備。

日本將放寬中國公民入境簽

此次日本外相訪華還宣佈了針對中國公民簽證的放寬措施，包括新設有效期10年的旅遊簽證。並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天。

這一措施也呼應了中國自11月起重新對日本公民實施短期停留免簽政策。新政策將免簽停留期限從現行15日延長至30日。新冠疫情前，中國曾對日本實行入境15天以內免簽。

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（共同社 法新社 路透社等）

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