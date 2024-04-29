日本國會議員團視察釣魚台 中日海警對峙

日本議員代表團近日前往沖繩石垣市視察時，在東海爭議水域與中國海警船對峙，成為中國和日本一系列海事爭端中的最新一起案例。

（德國之聲中文網）根據日本放送協會（NHK）報導，自民黨副秘書長、前防衛大臣稻田朋美等5名國會議員上週六（4月27日）造訪了尖閣諸島（中國稱釣魚島列嶼）周邊海域，並透過無人機對島嶼及附近區域進行視察。

稻田朋美表示，「政府和公眾都意識到了嚴峻的安全形勢」，「尖閣諸島是我們的主權領土，我們需要登岸進行研究」 。

據報導，此次為日本議員代表團自2013年以來，首度前往該地區進行視察；期間出現中國海警船試圖接近，隨後另一艘日本海上保安廳巡邏艇介入，雙方在主權爭議水域對峙。

NHK引述日本海警消息指出，27日上午有2艘中國海警船進入尖閣諸島海域，在該水域內航行約4個半小時後，於上午10點左右離開。日本海上保安廳對該船進行警告和監視，防止其再次進入領海。

對此，中國駐東京大使館週日（28日）回應，針對日方「侵權挑釁」行徑，中方已向日方提出嚴正交涉。中方稱中國海警船「依法對其採取維權執法措施」，但並未具體說明採取了哪些執法措施。

中國使館發言人稱，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權和海洋權益的決心和意志堅定不移」，呼籲日本恪守中日四點原則共識，透過對話協商妥善管控矛盾分歧，避免局勢進一步升級。

日本海上保安廳今年4月初曾公佈，自2008年以來，包含中國海警船在內，進入尖閣諸島（中國稱作釣魚島列嶼）附近海域的中國船隻數量，頻率及數量均有所增加。

日本外務省引述該份報告指出，中國海警船持續在尖閣諸島週邊海域單方面試圖透過武力或脅迫改變現狀。日方稱，從歷史事實和國際法來看，「尖閣諸島無可爭議地是日本固有領土的一部分……不存在有待解決的領土主權問題」；對於中國海警船在尖閣諸島周邊海域內，自行主張主權的行為，日本認為這違反國際法、絕對不會容忍。

日美菲同盟升級

中國因南海與東海的主權爭議，與鄰國發生外交齟齬，連帶引發區域緊張局勢升級。

近期，中國海警船與菲律賓船隻多次在南海爆發衝突。今年3月，菲律賓指控中國海警在第二托馬斯礁（又稱阿雲津礁，中國稱仁愛礁）阻擋並發射水炮襲擊其補給船。當時中國海警局發言人甘羽稱，中方「依法依規實施規制、攔阻、驅離，處置合理合法、專業規範」，並正告菲方，「玩火者必自取其辱，中國海警全時嚴陣以待，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

本月初，菲律賓總統小馬科斯、日本首相岸田文雄訪美，並與美國總統拜登共同舉辦首場美日菲領袖峰會。

三方領導人對中國在東海、台海和南海的作為都提出關切。針對南海，三國關切中國的「危險和侵略行為」以及擴建島礁的軍事化及非法海事主張，並重申「對中國一再阻礙菲律賓船隻行使公海航行自由，以及中斷仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）補給線的嚴重關切，這些行為構成了危險和破壞穩定的行為。」

峰會聯合聲明指出，美國和日本持續支持菲律賓海岸警衛隊強化能力。日本先前已向菲律賓提供12艘海岸警衛隊船隻，接下來預計再新增5艘。另外，三方也欲建立三邊海上對話，加強協調和集體因應能力以促進海上合作。

（綜合報導）

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