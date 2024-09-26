日媒：海上自衛隊船艦首度通過台灣海峽

多家日媒報導，日本軍艦於25日通過台灣海峽，是海上自衛隊成立以來首次。消息人士透露，此次通行是為了回應中國威脅日本主權的軍事活動，對北京展現態度。

（德國之聲中文網）根據NHK、《讀賣新聞》報導，多名日本政府官員透露日本海上自衛隊護衛艦「漣號」週三（9月25日）首度在台灣海峽巡航。報導稱，該船艦於當日上午從東海進入台灣海峽水域，並花費超過10個小時南航才完成通行。該航行行動是與澳洲和紐西蘭海軍艦艇協同進行。

日本自衛隊拒絕對報導發表評論；台灣國防部尚未發表公開回應。

中國官媒環球網指出，日本「漣號」護衛艦與澳洲「雪梨號」驅逐艦、紐西蘭「奧特亞羅瓦號」補給艦過行台海，「解放軍對其全程跟監警戒，情況盡在掌握」。

日本海上自衛隊護衛艦「漣號」25日首度穿越台灣海峽（非當事畫面） 圖片來源： AP

《讀賣新聞》報導，中國長期以來都拒絕將台灣海峽視為國際海域，日本歷屆政府考量中方立場，雖然曾經因為颱風因素在台海國際水域停留，但從未過境台灣海峽。

該報引述不具名的日本政府消息人士說法，稱日本首相岸田文雄此次之所以下令軍艦通過台海，是因為擔心日本若是在中國入侵日本領土後不採取任何行動，解放軍的行動有可能進一步升級。

日本軍艦首度通行台海當日稍早，中國解放軍25日上午罕見向太平洋公海海域試射一枚搭載「訓練模擬彈頭」的洲際彈道飛彈，引起周圍國家關注。雖然中方稱提前通知了相關國家，但日本內閣官房長官林芳正稱並未預先接獲通知。

在日本護衛艦通過台灣海峽後，台灣國防部26日公佈自25日上午6點起至26日上午6點止，一共偵獲中國軍機43架次，其中34架次踰越海峽中線，另有8艘中國軍艦持續在台灣海峽周邊活動。

中國向來不承認台灣海峽為國際海域 圖片來源： Chinese People's Liberation Army/Anadolu/picture alliance

中日磨擦日增

今年9月18日，中國航空母艦「遼寧號」曾進入日本鄰接區水域，引發日方強烈抗議，中方則稱該活動符合國際法。

8月26日，一架中國Y9偵察機飛進位於長崎縣五島近海的日本領空約2分鐘左右，引發日方強烈不滿，當天便召見中國駐日使館臨時代辦施泳抗議侵犯領空行為「完全不可接受」，要求採取措施防止再次發生。

多國軍艦陸續通行台海

本月13日，兩艘德國海軍護衛艦「巴登-符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」穿行台灣海峽，是22年來首次，被認為象徵意義重大。

德軍艦22年來首次穿越台灣海峽 意義何在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）當時強調：「我們發出的訊號非常簡單，國際水域就是國際水域，這是最短的航線，考慮到天氣因素，這也是最安全的路線，況且，這裡（台灣海峽）是國際水域，所以我們穿行。」

中國外交部發言人毛寧當時批評，台灣問題事關中國主權和領土完整，「不是什麼航行自由問題......堅決反對打著航行自由的旗號挑釁和危害中國的主權和安全。」

除了美國、加拿大等國的軍艦也會定期經過台灣海峽，展現「航行自由」。近年軍艦通行台灣海峽的國家，還包含土耳其、荷蘭、英國、法國。

（路透社、法新社、讀賣新聞等）

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