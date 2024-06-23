日媒：歐盟尋求與日韓建立防務夥伴關係

《日經亞洲》報導，歐盟正在尋求與日本和韓國建立安全和防務工業合作夥伴關係，旨在聯合開發軍事裝備。

（德國之聲中文網）《日經亞洲》周日（6月23日）援引歐盟委員會一名高級官員報導稱，歐盟正在尋求與日本和韓國建立安全和國防工業夥伴關係，以聯合開發軍事裝備。

報導指，這將標誌著歐盟首次與亞洲國家開展此類安全和防務合作。

《日經新聞》稱，歐盟希望在年底前與日本達成部長級協議，這將有助於歐盟資助由日本和歐洲公司管理的聯合項目。

日本外務省、韓國和歐盟駐東京代表團的代表周日未立即就該報導發表評論。

儘管日本憲法規定放棄戰爭，但日本稱其面臨「第二次世界大戰以來最嚴峻、最複雜的安全環境」。近年來，日本在戰後最大規模的軍事擴張中提升了其國防工業，並對來自亞洲鄰國中國和北韓的威脅表示擔憂。

去年，日本與英國和義大利簽署了條約，共同制定了一項開發先進戰鬥機的計劃。

日本首相岸田文雄和美國總統拜登今年4月建立了美日防衛產業合作、採購、維護論壇，並於本月開始就深化國防工業合作展開會談。

迄今為止，美日討論重點集中在日本的海軍維修上，這可能有助於釋放美國船廠的產能，以建造更多的軍艦，但合作範圍可能擴展到飛機維修、導彈生產和軍事供應鏈彈性。

東京尋求對抗中國在爭議海域日益強硬的姿態，並對台灣海峽的任何潛在不穩定表示擔憂。

日本已尋求與美國和菲律賓深化防務合作，上周與美國、加拿大和菲律賓在南中國海進行了海上演習，中國在南海的廣泛主權要求與其他幾個亞洲國家的主張存在衝突。

（路透社）

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