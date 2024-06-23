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日媒：歐盟尋求與日韓建立防務夥伴關係

2024年6月23日

《日經亞洲》報導，歐盟正在尋求與日本和韓國建立安全和防務工業合作夥伴關係，旨在聯合開發軍事裝備。

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《日經亞洲》報導，歐盟正在尋求與日本和韓國建立安全和防務工業合作夥伴關係
《日經亞洲》報導，歐盟正在尋求與日本和韓國建立安全和防務工業合作夥伴關係圖片來源： Dursun Aydemir/AA/picture alliance

（德國之聲中文網）《日經亞洲》周日（6月23日）援引歐盟委員會一名高級官員報導稱，歐盟正在尋求與日本和韓國建立安全和國防工業夥伴關係，以聯合開發軍事裝備。

報導指，這將標誌著歐盟首次與亞洲國家開展此類安全和防務合作。

《日經新聞》稱，歐盟希望在年底前與日本達成部長級協議，這將有助於歐盟資助由日本和歐洲公司管理的聯合項目。

日本外務省、韓國和歐盟駐東京代表團的代表周日未立即就該報導發表評論。

儘管日本憲法規定放棄戰爭，但日本稱其面臨「第二次世界大戰以來最嚴峻、最複雜的安全環境」。近年來，日本在戰後最大規模的軍事擴張中提升了其國防工業，並對來自亞洲鄰國中國和北韓的威脅表示擔憂。

去年，日本與英國和義大利簽署了條約，共同制定了一項開發先進戰鬥機的計劃。

日本首相岸田文雄和美國總統拜登今年4月建立了美日防衛產業合作、採購、維護論壇，並於本月開始就深化國防工業合作展開會談。

迄今為止，美日討論重點集中在日本的海軍維修上，這可能有助於釋放美國船廠的產能，以建造更多的軍艦，但合作範圍可能擴展到飛機維修、導彈生產和軍事供應鏈彈性。

東京尋求對抗中國在爭議海域日益強硬的姿態，並對台灣海峽的任何潛在不穩定表示擔憂。

日本已尋求與美國和菲律賓深化防務合作，上周與美國、加拿大和菲律賓在南中國海進行了海上演習，中國在南海的廣泛主權要求與其他幾個亞洲國家的主張存在衝突。

（路透社）

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