新預算達成共識 德國打算這樣刺激經濟

德國今年預期僅會迎來「迷你型」的增長，企業對投資持觀望態度，私人消費也並不強勁。德國政府如今計劃採取全面的減負措施促增長。在宣佈就2025年預算草案達成一致的同時，德國三黨聯合政府介紹了可能為明年帶來0.5%的額外經濟增長的一攬子計劃。

（德國之聲中文網）徹夜磋商之後，德國總理肖爾茨、副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克、財政部長林德納7月5日在聯合新聞發布會上宣佈，德國政府已就2025年預算草案達成一致。2025年預算達到4810億歐元，其中包括570億歐元的投資支出。三人同時推介一份增長一攬子措施。

德國總理肖爾茨將這份增長一攬子計劃稱為「增長渦輪」（Wachstumsturbo）。經濟部長哈貝克表示，相關經濟刺激方案可能明年帶來額外0.5%的經濟增長，相當於近260億歐元。

對企業

一攬子計劃包含對企業投資的鼓勵措施，通過所謂加速「稅務折舊」讓企業更快地從投資中獲得資金進行再投入。總理肖爾茨表示，相關舉措將延長至2028年。與此同時，科研領域的稅務補貼也將進一步得到改善。

商用電動汽車將有特別的稅務優惠。經濟部長哈貝克希望由此為汽車工業提供「推動力」。他說：「這對氣候保護和德國汽車製造業都有利。」

此外，將減少官僚主義。在有爭議的供應鏈法方面，財長林德納表示，未來該法將適用於明顯更少的企業，以此減輕企業負擔。他還表示，歐盟已制定的供應鏈法規將在允許範圍內盡量推遲在德國實施。

總理肖爾茨還提到降低電力稅費到歐盟允許的最低標準。他表示，這一補助措施將延長至2030年，稱這將為德國經濟界減負數十億歐元。

增加投資，給企業和國民減負——德國政府希望推動經濟增長 圖片來源： Matthias Lindner/Bayer

對雇員、包括外國專業人才

增加就業的激勵措施——鑑於專業人才短缺，這是三黨聯合政府的一個目標。增加就業也意味著社會福利開支的負擔減輕。

已退休人員延長就業將獲得財務上的優惠。而領取「公民金」的長期失業者，如果重新進入就業市場，也將在頭一年獲得更多財務上的補貼。與此同時，「公民金」領取者也將就是否接受勞工局提供的就業機會受到更嚴格的監督。

未來，外國人原則上允許接受一份工作，除非外國人管理局在14天內提出異議。而此前的做法則恰恰相反：外管局必須批准一份工作由外國人從事。

財政部長林德納表示，將通過稅務折扣措施吸引外國專業人才。他表示，外國專業人才在德國就業的前三年內，將分別獲得30%、20%和10%的稅務折扣。

經濟部長哈貝克說：「最大的增長障礙就是在就業市場。」

對家庭

無論是領取「公民金」的經濟困難家庭，還是一般的父母，都將獲得更多的子女補貼。有孩子的家庭在個人所得稅上也將得到更大的減免。

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數月艱難談判 「債務剎車」是一大爭議點

此前，「債務剎車」成為新預算的一大爭議點。財長林德納主張堅持基本法所規定的「債務剎車」，即控制政府舉債。而社民黨則提出鑑於烏克蘭戰爭帶來的財政負擔採取例外的政策。如今達成的一致是，2025年的財政預算也將堅持「稅務剎車」。

林德納表示，投資開支將達到創紀錄的新高——570億歐元。此外，2025年和2026年，德國公民將獲得總計230億歐元的減負。

林德納還表示，國防開支將能夠滿足北約軍費佔GDP 2%的要求。到2028年，國防預算將從今年的約520億歐元增加到約800億歐元。不過這仍遠低於國防部長皮斯托裡烏斯的要求。

德國政府內閣將於7月中旬完成該預算草案。9月中旬起，聯邦議會將就此進行討論，應於11月或12月批准。

（德新社、法新社、路透社）

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