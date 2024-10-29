新規出爐：美再收緊對中國AI與先進半導體投資

美中科技戰升溫，美國財政部28日宣佈對美國企業投資中國半導體、人工智慧、量子計算等領域，設下新一波禁止與限制措施，明年1月2日就會生效。中國對此表達強烈不滿，並且將採取必要措施，維護中方權益。

（德國之聲中文網）週一（10月28日），拜登政府公佈新法規，要求美國人若與中國進行可能威脅國家安全的特定交易，必須通報；部分交易若進一步被認定為構成「特別嚴重的國安威脅」，則予以禁止。新規自明年1月2日起施行，涵蓋三大領域：半導體和微電子、量子資訊科技、人工智慧。

美國財政部指出，這幾大領域關乎軍事、監控、情報的新發展，例如破解密碼的尖端計算系統、新世代戰鬥機等等新科技。

美國財政部主管投資安全的助理部長羅森（Paul Rosen）指出，這類投資的過程中，美方對中國企業常有管理上的協助，且提供了打進投資與人才網的機會，但美國認為，「這些投資及其帶來的種種無形利益，絕不能用來幫助相關國家發展軍事、情報和網路能力」。羅森補充道，財政部會確保新規定不會危害到有利於美國的開放投資環境。

美方表示，這是為了避免美國的關鍵先進科技落入中國之手、讓其得以製造出更精密的武器，威脅到美國國安。

去年8月，美國總統拜登曾簽署一項行政命令，把中國（包含香港、澳門）列為「受關注國」，認定其透過長期的綜合戰略，積極促進自身在人工智慧等敏感科技的發展，並且藉由獲取、移轉世界上的尖端科技，讓民間商用科技和軍事防衛工業之間的隔閡變小，「目的是要實現在軍事上的主導地位」；在此過程中，美國的投資有被中國濫用的風險。

美國財政部新規的依據正是上述行政命令；以此為基礎，今年6月規則草案出爐，經過意見徵集程序之後，如今最終版法規發佈，未來將由財政部新設的全球交易辦公室負責監督。

週二（29日），中國外交部發言人林劍表示中方強烈不滿、堅決反對此事，並向美國提出交涉，「將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益」。

美國近期的出口管制和投資限制令，被中國政府批評為「泛化國家安全概念、將經貿投資問題政治化」；中國外交部稱，這類措施違反了市場經濟與國際貿易規則。

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新規有哪些內容？

拜登政府過去多次強調其貿易限制措施僅限縮於小範圍，並非大規模的全面禁令，這次的新規定亦然。

彭博社引述美國高階官員說法指，新規禁止美國人投資那些專攻先進半導體科技的中國企業，但對於製造舊世代、傳統製程晶片的中國企業，美方僅要求投資者須通報。

此前，美國早已透過一系列的出口管制，限縮中國取得高階晶片的能力，如今希望藉由投資限制令，補充現有的貿易限制措施。

針對人工智慧（AI）的投資，則取決於其用來訓練AI系統的計算能力有多高，還有它預期的用途是什麼。新規禁止美國的個人和企業從專攻軍事應用的中國AI企業收購股權；若是投資其他用途的AI模型，則可能僅須通報、不被禁止。

《南華早報》亦引述美國官員說法指，若美國企業欲投資的中國企業運用AI模型來完善情報或強化自主武器系統，或是研發要用於軍事用途的AI模型，都會遭到禁止。

值得注意的是，美國官員說，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在中國設立資料中心的計劃，也可能落在新規的監管範圍內。路透社今年5月曾報導，馬斯克打算使用中國境內的數據訓練AI模型，開發特斯拉的全自動駕駛系統（FSD）。

路透社指出，為發展全自動駕駛系統，馬斯克改變了原本反對在中國設立數據中心的想法。 圖片來源： Wang Ye/AP/picture alliance

除此之外，收購股權、某些債務融資、綠地投資（greenfield investments，一般指企業在另一國從零開始創建全新的業務），還有涉及企業擴張的投資，以及合資企業，也在新規的限制範圍內。

有些投資方式被列入例外條款，不在新規限制範圍內，例如上市證券以及特定的有限合夥基金。不過，路透社指出，根據美國先前的行政命令，美國早已有權禁止買賣特定中國企業的上市證券。

（綜合報導）

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