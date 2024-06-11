新航將賠償氣流顛簸事件機上乘客

（德國之聲中文網）新加坡航空公司公佈了上個月該航司客機遭遇嚴重氣流顛簸致乘客死傷事故的初步賠償方案。

如何賠償？

按照該方案，機上所有乘客的機票將全額退款，所有乘客還將根據歐盟或英國的相關規定獲得延誤賠償。受傷乘客根據傷勢程度將獲得不同金額的賠償。受輕傷的乘客將獲得1萬美元的賠償；對於傷勢較重的乘客，新航將與他們協商，以制定符合具體情況的賠償方案。在此之前，新航將向醫學評估為傷勢嚴重、需要長期醫療護理以及要求經濟援助的乘客預付2.5萬美元用作急需，這筆費用將作為最終賠償的一部分。

新航已向機上每位乘客提供 1000 新加坡元（折合739美元）以支付他們在曼谷的緊急開支。

事件回溯

5月20日，由倫敦希斯羅機場飛往新加坡的SQ321航班，在起飛約10小時後，於伊洛瓦底盆地（Irrawaddy Basin）上空37000英呎處遭遇極端氣流顛簸，導致一名73歲的英國人疑似心臟病發作死亡，並造成數十人頭部和背部受傷。飛行員宣佈出現緊急醫療狀況並改道飛往泰國。該航班於當地時間5月21日15時45分備降曼谷。這架波音777-300ER飛機共載有211名乘客和18名機組人員。

根據初步調查，飛機遭遇氣流後劇烈搖晃，導致未繫安全帶的乘客受傷。調查部門表示，飛機在不到一秒鐘的時間內下降了 54 米，"這可能導致未繫安全帶的乘客被拋到空中，然後再掉下來。該事件也讓人們關注安全帶佩戴不規範的問題。

(美聯社、法新社、路透社）

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