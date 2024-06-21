新疆報告2年無後續 人權團體籲聯合國行動

聯合國人權高專2022年發佈報告，詳細記錄中國在新疆實施的一系列侵犯人權舉動。該報告公開近2週年之際，人權組織再度呼籲聯合國對於中國在新疆可能犯下的「反人類罪」採取行動。

（德國之聲中文網）人權觀察、國際特赦組織、國際人權服務社與世界維吾爾代表大會週四（6月20日）發佈聲明，敦促聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）應該發表一份更新的公開報告，說明中國政府和聯合國面對新疆維吾爾人權議題上採取的行動。

世界維吾爾代表大會發言人阿爾金（Zumretay Arkin）週四在聯合國人權理事會表示，至2022年的報告發佈至今，各界「都沒有採取任何有意義的行動」。

「我們在這裡提醒大家……有罪不罰不是解決問題之道。」阿爾金強調：「必須避免雙重標準。我們必須讓中國承擔責任。」

人權組織指出，聯合國高級專員持續缺乏對新疆人權方面的公開紀錄，可能會損害受害者與倖存者對相關部門的信任。

中國在新疆打造另類現實 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2022年，時任聯合國人權事務高級專員的巴切萊特（Michelle Bachelet）正式卸任前發佈「新疆人權報告」，稱中國在新疆對維吾爾人及其他少數群體實施酷刑的指控「可信」，且可能構成「反人類罪」。

該報告指出，「在中國於新疆實施反恐和反極端主義戰略的背景下，發生了嚴重的侵犯人權事件」，呼籲國際社會應關注新疆人權。

20日，人權觀察亞洲部主任皮爾森（Elaine Pearson）在會中強調2022年聯合國報告的嚴重性，並表示：「現在聯合國高級專員應該充分利用這份報告，改善新疆維吾爾人和其他突厥裔穆斯林的處境。」

人權組織透露，蒂爾克曾經承諾會持續與中國接觸、討論新疆人權等議題，但卻從未提供任何具體細節以及新疆實際情勢的最新狀況，也沒發表2022年報告內所建議執行事項的評估結果。然而，北京仍然在「繼續任意監禁數十萬維吾爾人」。

皮爾森呼籲，人權理事會應「確保對違法行為進行獨立的國際審查和審訊，特別是在該國政府不承擔責任的情況下」。

蒂爾克並未出席週四的會議。中國駐日內瓦代表團專員則回應，「少數非政府組織和西方國家為了抹黑中國，阻礙中國發展，不惜充當說謊、造謠者」；中方主張，批評中國在新疆違反人權的指控是為「反華」分裂圖謀服務。

部分國家也呼籲對聯合國新疆報告採取具體後續行動。荷蘭大使貝克斯（Paul Bekkers）表示，「如此嚴重的結論值得認真關注」；英國大使曼利（Simon Manley）詢問該委員會應該採取哪些措施，「以確保報告的建議不會就這樣塵封」。

美國和澳洲等國也對2022年報告缺乏後續行動表示擔憂，但並未針對蒂爾克辦公室應如何應對提出具體建議。

本週二（18日），人權觀察與「維吾爾援助」共同發佈調查報告，指控中國政府「系統性」地更改維吾爾村名，把具有文化意義的名稱，改成有利於政治宣傳、符合中國共產黨意識形態。

人權觀察中國部代理主任王松蓮指出，這樣的改名措施顯示出中國政府致力於「抹殺維吾爾文化與宗教表現」。

北京一再反駁對於新疆違反人權的所有指控，稱「新疆問題完全是出自於政治動機編造」。

（綜合報導）

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