新奧爾良：車輛衝撞人群 致15死30餘傷 嫌犯已被擊斃

美國南部新奧爾良市跨年夜慶祝活動發生悲劇，一輛汽車沖向波旁街人群，致15死30餘傷。嫌犯名為Shamsud Din Jabbar，42歲，已死亡。當局稱此次襲擊為「恐怖主義行為」，懷疑非單人作案。

（德國之聲中文網）據美聯社等多家通訊社報導，當地時間1月1日凌晨3點15分左右，美國路易斯安那州新奧爾良市發生一起汽車衝撞行人事件，已導致至少15人死亡，30餘人受傷。傷者中兩名為警方人員。

有目擊者稱，肇事車輛是一輛皮卡，以高速衝入人群，嫌犯下車後開槍，並與警方交火。

美國聯邦調查局（FBI）證實嫌疑人在與警方交火後被當場擊斃。已確認嫌犯姓名為Shamsud Din Jabbar，今年42歲，是美國公民，來自德克薩斯州。

FBI表示在肇事車輛上（一輛福特皮卡）後保險槓上的一面黑色旗幟為伊斯蘭國（IS）旗幟，並試圖確認嫌犯是否與外國恐怖組織有關聯。當局將此次襲擊視作「恐怖主義行為」。

目前，無論IS或任何恐怖組織都未聲稱對此次襲擊負責。

FBI還公佈了其他調查細節，稱在嫌疑人車輛中發現了簡易爆炸裝置（IED）和武器。襲擊發生地也發現了疑似簡易爆炸裝置。FBI進而認為，嫌犯並非此次襲擊的唯一實施者。

該襲擊事件發生在新奧爾良運河街（Canal）和波旁街（Bourbon）交界處。波旁街位於新奧爾良歷史悠久的旅遊區法國區，這片區域是著名旅遊和社交熱點，吸引大量遊客和當地居民在此慶祝新年。

新奧爾良市公共警報系統表示：「有30名傷者已被緊急醫療服務部門送往醫院，另有10人不幸遇難。」美國國家廣播公司（ABC）援引警方發言人稱，這次衝撞事件可能是一起蓄意襲擊。

目前，新奧爾良警方和急救部門正全力應對，調查事件的動機及責任方。

路易斯安那州州長宣佈進入緊急狀態，以助於提高該地區安全。公眾被呼籲避開事故區域，以便救援人員展開行動。

據CBS報導，襲擊事件後，已在華盛頓特區增加警力。

短時間內兩起車輛襲擊事件

這是短時間內第二起造成重大人員傷亡的汽車衝撞行人事件。去年聖誕節前夕，德國馬格德堡一處聖誕市場發生車輛襲擊人群事件，造成5人死亡、超過200人受傷，引發國際關注。

聖誕前夕襲擊案撼動馬堡 眾人齊聚哀悼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社 法新社 路透社 CBS等）

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