新奧爾良：車輛衝撞人群 致10死35傷

美國南部新奧爾良市跨年夜慶祝活動發生悲劇，一輛汽車沖向波本街人群，導致至少10人死亡、超過35人受傷。FBI確認嫌犯已死亡。警方認為或為蓄意襲擊。

（德國之聲中文網）據美聯社等多家通訊社報導，當地時間1月1日凌晨3點15分左右，美國路易斯安那州新奧爾良市發生一起汽車衝撞行人事件，已導致至少10人死亡，超過35人受傷。

有目擊者稱，肇事車輛是一輛皮卡，以高速衝入人群，嫌犯下車後開槍，並與警方交火。美國聯邦調查局（FBI）確認嫌疑人已死亡。

該襲擊事件發生在新奧爾良運河街（Canal）和波本街（Bourbon）交界處。這片區域是著名旅遊和社交熱點，吸引了大量遊客和當地居民在此慶祝新年。

新奧爾良市公共警報系統表示：「有30名傷者已被緊急醫療服務部門送往醫院，另有10人不幸遇難。」美國國家廣播公司（ABC）援引警方發言人稱，這次衝撞事件可能是一起蓄意襲擊。

目前，新奧爾良警方和急救部門正全力應對，調查事件的動機及責任方。公眾被呼籲避開事故區域，以便救援人員展開行動。

警方表示，此案仍在調查中。

短時間內兩起車輛襲擊事件

這是短時間內第二起造成重大人員傷亡的汽車衝撞行人事件。去年聖誕節前夕，德國馬格德堡一處聖誕市場發生車輛襲擊人群事件，造成5人死亡、超過200人受傷，引發國際關注。

聖誕前夕襲擊案撼動馬堡 眾人齊聚哀悼 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社 法新社 路透社）

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