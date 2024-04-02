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新加坡

東南亞中南半島南端的一個城邦島國，扼守馬六甲海峽最南端出口。

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即時新聞

2024年4月2日

新加坡巨額洗錢案做出首宗判決

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深度報導

新加坡總理李顯龍將於5月中旬交棒給副總理兼財政部長黃循財

李顯龍交棒黃循財 新加坡未來的變與不變

李顯龍交棒黃循財 新加坡未來的變與不變

執政20年的新加坡總理李顯龍將於5月中旬卸下職務，由副總理兼財政部長黃循財出任新加坡第四任總理。黃循財將是新加坡第二位非出身李氏家族的領導人。
政治2024年4月15日
若僅考慮亞洲國家排名，台灣的幸福指數排名亞洲第二，僅次於新加坡

全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓

全球最幸福國家：芬蘭霸榜 台灣遠超中日韓

聯合國發布《世界幸福報告》，芬蘭再次蟬聯第一。若單比較亞洲國家，台灣人的幸福指數僅次於新加坡，遠勝中日韓等國。德國為何跌出前20了呢？
文化2024年3月21日
資料照片：2020年5月香港示威活動現場

習近平的打壓如何讓香港經濟「很受傷」

習近平的打壓如何讓香港經濟「很受傷」

繼《香港國安法》後，中國新23條的立法或將進一步導致更多跨國公司選擇離開香港。香港作為作為國際金融中心的時代已經過去，還是正在轉型扮演新的角色？香港金融業到底有多受傷？
經濟2024年3月11日
2023年無國界記者世界新聞自由排名，新加坡在180個國家中排名第129位

新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？

新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？

數十年來，全球商業樞紐新加坡一直自詡為世界最開放的經濟體之一。但是這個東南亞國家出台的《防止外來干預法》可能影響其自由形象。
政治2024年2月29日
中國多位航空博主反映在新加坡航展上遭到空中巴士公司工作人員和德國軍人的歧視。

中國遊客欲參觀德國軍用運輸機遭拒引風波

中國遊客欲參觀德國軍用運輸機遭拒引風波

中國多個航空博主在微博上指責德國軍人和空中巴士公司工作人員在新加坡航展上禁止中國國籍遊客進入空中巴士A400M運輸機內參觀。空中巴士迅速發表聲明回應「及時改進了參觀流程，確保該架飛機面向所有到場觀眾開放」。
政治2024年2月27日
Symbolbild I Straßenverkehr in Singapur

依反干預法 新加坡華裔商人名列"具政治影響力者"

依反干預法 新加坡華裔商人名列"具政治影響力者"

新加坡依據《防止外來干預法令》 將一名現年59歲的男子列為"具政治影響力者"，這也是該國首次實際應用這項法律。
政治2024年2月5日
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