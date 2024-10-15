斯里蘭卡打擊網路詐騙，逮捕230多名中國嫌犯

在中國政府派出的安全官員協助下，斯里蘭卡警方已逮捕230多名中國嫌犯，他們被指控以國際銀行為目標進行網路詐騙活動。中國公民和台灣公民落入「電詐網賭」陷阱，前往斯里蘭卡從事犯罪活動，是一個由來已久的「老大難」問題。

（德國之聲中文網）斯里蘭卡外交部長赫拉斯（Vijitha Herath）周二（10月15日）表示，在中國政府派出的安全官員協助下，斯里蘭卡警方已逮捕230多名中國嫌犯，他們被指控以國際銀行為目標進行網路詐騙活動。

在過去一周的突擊行動中，最大規模的一次搜捕發生在10月12日，當日警方逮捕126名中國人，以及2名越南人、1名泰國人和1名菲律賓人。

赫拉斯表示，斯里蘭卡警方還查獲用於涉嫌詐騙的250台電腦和500部手機。具體被詐騙的金額仍在調查中。赫拉斯說，這些犯罪組織"主要針對外國銀行和金融機構"進行詐騙。

中國駐科倫坡大使館表示，中國已經派出一個由安全官員組成的"工作小組"，與斯里蘭卡警方合作進行這次"特別行動"。

中國大使館發表聲明表示："大批犯罪嫌疑人被捕"，遣返和其他工作正在進行之中。

類似案件可以追溯到十多年前

斯里蘭卡擁有強大的電信基礎設施，並於2019年4月成為南亞地區第一個推出5G網路的國家。2022年，斯里蘭卡爆發嚴重金融危機。

中國大使館的聲明表示，中國對國內網路犯罪分子加大打擊，可能促使一些人前往國外尋找犯罪的機會。聲明表示，"中方願意進一步加強與斯里蘭卡的執法合作。"

中國公民和台灣公民前往斯里蘭卡從事電信和網路詐騙活動，是一個比中國大使館的聲明更加複雜的"老大難"問題，相關報導可以追溯到十多年前，例如新華社2012年5月29日報導，在斯里蘭卡落網的17名電信詐騙案犯罪嫌疑人被押送回到中國，"標誌中斯兩國警方在案件偵破上的首次合作取得圓滿成功"。這些被中國媒體稱為"中國人"的17名罪嫌中，13人來自中國大陸，4人來自台灣。

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罪嫌可能也是"電詐網賭"陷阱受害者

十多年來，此類詐騙集團並未減少。其中很多犯罪嫌疑人也是詐騙集團的受害者。2023年4月7日，中國駐斯里蘭卡大使館網站通報稱，多名中國公民被不法分子以"高薪招聘"為由頭誘騙至斯里蘭卡、切斷與家人和外界聯繫後，被強制要求參加電信詐騙違法犯罪活動，未完成任務或嘗試脫身者遭到各種體罰和折磨，生命安全受到嚴重威脅，身體健康受到嚴重摧殘。

該大使館稱其迅速協調斯警方部署警力，抓獲電詐團伙骨幹及涉及非法傷害、非法拘禁的犯罪嫌疑人，成功營救出13名被困中國公民。該大使館呼籲中國公民避免落入"電詐網賭"陷阱。

今年6月，斯里蘭卡警方逮捕200名犯罪嫌疑人，其中主要是印度人，他們也被控從事網路金融詐騙。

（綜合報導）

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