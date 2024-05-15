斯洛伐克總理遭槍擊 兇嫌「政治動機」犯案

斯洛伐克總理菲佐在會議間歇同支持者會面時遭到槍擊，身中多槍。 雖然一度傳出情況不佳，但斯洛伐克副總理透露，菲佐經過手術後已無生命危險。 與此同時，槍手也在現場被捕，確認犯案動機涉及政治因素。

（德國之聲中文網）周三，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）在一次政府會議後遭到槍擊受傷並被送往醫院。一度傳出狀況危急，緊急送醫接受手術治療。

副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）接受BBC訪問時透露，菲佐的胃及關節被子彈擊中，但手術進行得相當順利，「我想他最後會活下來......他現在沒有生命危險。 」

斯洛伐克媒體Aktuality.sk也引述消息人士說法，稱菲佐手術後情況穩定。

此前，斯洛伐克國防部長卡利納克（Robert Kalinak）在新聞發布會上表示，菲佐全身有多處槍傷，且出現「嚴重的多發性創傷」。

菲佐身中多槍，被緊急送醫進行手術 圖片來源： Jan Kroslak/TASR via AP/picture alliance

政治動機犯案

斯洛伐克內政部長埃斯托克（Sutaj Estok）證實槍手是一名71歲男子，並表示「這次刺殺是出於政治動機」，稱兇嫌是在今年4月的總統選舉後開始策劃攻擊。

斯洛伐克媒體報導，槍手曾任職於商場保安，還著有三本詩集，同時也是斯洛伐克作家協會的成員。 斯洛伐克媒體Aktuality.sk引述槍手兒子的說法，稱他的父親持有合法的槍枝許可證，「我完全不知道我父親的意圖是什麼、他計劃了什麼、發生了什麼。」

據悉，事件發生在斯洛伐克中部距首都布拉迪斯拉發東北約150公里的地方，當時，菲佐內閣召集的會議正在當地舉行。

發生槍擊的地方在當地文化宮前，菲科前來會見支持者。警方隨後封鎖了現場。有人被捕。

斯洛伐克議會副議長布拉哈（Lubos Blaha）在議會休會期間證實了總理遇刺事件，但他沒有進一步透露消息。

一名記者表示，他聽到槍聲後，看見現年59歲的菲佐被抬進一輛汽車。

事發後有一人被逮捕 圖片來源： Radovan Stoklasa/REUTERS

各方領導人譴責

斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）對總理遭遇的「殘暴無情」的襲擊發出強烈譴責。她說，「我感到震驚」，「我祝福菲佐在這一關鍵時刻堅強堅定，並從這次襲擊中盡快恢復。」

歐盟委員會主席馮德萊恩也譴責了這起「卑鄙」的襲擊事件。她在X發帖寫道，「這種暴力行為在我們的社會中沒有立足之地。它破壞了民主--我們最寶貴的共同利益。」歐洲理事會主席米歇爾亦說：「沒有任何事情可以正當化這類暴力或攻擊。」

美國總統拜登則稱此為「可怕的暴力行為」；俄羅斯總統普丁表示「這種滔天罪行沒有任何正當理由」。

斯洛伐克為北約及歐盟成員國，鮮少發生政治暴力事件。 不過近年來，國內政治出現兩極分化。 今年4月的總統選舉期間，兩名主要候選人主張的外交政策迥異，最終由菲佐支持的候選人佩列格裡尼（Peter Pellegrini）勝選。

事實上，菲佐自去年10月再度擔任總理以來，大幅調整政策，除了縮減對烏克蘭的支持，同時也與俄羅斯展開對話。 此外，他還企圖削弱對政府腐敗的懲罰，解散了特別檢察官辦公室，並提議廢除斯洛伐克的國家公共廣播公司RTVS。

（美聯社、路透社）

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