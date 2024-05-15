斯洛伐克總理菲佐遇刺受傷

（德國之聲中文網）周三，斯洛伐克總理菲佐在一次政府會議後遭到槍擊受傷並被送往醫院。

當地電台TA3報導，肇事者連發3槍，其中一發子彈擊中菲佐腹部。

據悉，事件發生在斯洛伐克中部距首都布拉迪斯拉發東北約150公里的地方，當時，菲佐內閣召集的會議正在當地舉行。

發生槍擊的地方在當地文化宮前，菲科前來會見支持者。警方隨後封鎖了現場。有人被捕。

斯洛伐克議會副議長布拉哈（Lubos Blaha）在議會休會期間證實了總理遇刺事件，但他沒有進一步透露消息。

一名記者表示，他聽到槍聲後，看見現年59歲的菲佐被抬進一輛汽車。

有人被逮捕 圖片來源： Radovan Stoklasa/REUTERS

斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）對總理遭遇的「殘暴無情」的襲擊發出強烈譴責。她說，「我感到震驚」，「我祝福菲佐在這一關鍵時刻堅強堅定，並從這次襲擊中盡快恢復。」

歐盟委員會主席馮德萊恩也譴責了這起「卑鄙」的襲擊事件。她在X發帖寫道，「這種暴力行為在我們的社會中沒有立足之地。它破壞了民主--我們最寶貴的共同利益。」



（美聯社、路透社）

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