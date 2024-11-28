數名川普内閣人選受炸彈威脅 FBI 介入調查

當選總統川普的過渡團隊表示，數位內閣人選受到了「暴力的、不符合美國價值觀的生命威脅」。川普本人今年已兩次成為暗殺目標。美國聯邦調查局（FBI）表示已介入調查。

（德國之聲中文網）美國聯邦調查局（FBI）本周三（11月27日）表示，正在對當選總統川普提名的新內閣成員遭受多起威脅事件展開調查：「FBI已經注意到一系列針對即將上任政府的被提名人、被任命人的多起炸彈威脅和惡意騙警上門事件，並正在與我們的執法夥伴展開合作。」

川普团隊發出警告

川普过渡團隊發言人卡羅琳‧萊維特（Karoline Leavitt）周三早些時候對此發出警告。

「昨天晚上和今天早上，幾位川普总統內閣提名人和被任命者受到了暴力的、不符合美國價值觀的的威脅。他們以及同住者都受到了生命威脅。」萊維特表示。

她提到，受到的威脅包括炸彈威脅，以及所謂「惡意報警」（swatting attacks）。這種行為是指向警方假報案，謊稱某地存在嚴重犯罪，從而引發執法部門（尤其是特警隊，簡稱 SWAT）對該地點（某人家中或辦公場所）進行大規模突襲行動。

FBI於本周三表示：「我們對所有潛在威脅都非常重視，並一如既往地鼓勵公眾立即向執法部門報告任何可疑情況。」

川普在最近幾周內宣佈了他對各內閣職位的提名和人選，同時為1月20日的就職典禮做準備。

哪些人被威脅？

雖然川普团隊受威脅人員的完整名單尚未公佈，但據悉至少有五位內閣人選被鎖定為威脅目標，分別是：聯合國大使提名人伊莉斯‧斯蒂芬尼克（Elise Stefanik，紐約州）、前司法部長提名人馬特‧蓋茨（Matt Gaetz，佛羅裡達州）、商務部長提名人霍華德‧魯特尼克（Howard Lutnick，紐約州）、內政部長提名人李‧澤爾丁（Lee Zeldin，紐約州）、國防部長提名人皮特‧赫格塞斯（Pete Hegseth，紐約州）

斯蒂芬尼克透露，她的住所收到炸彈威脅，當時她與丈夫以及三歲的兒子正打算前往住所慶祝感恩節。斯蒂芬尼被提名為美國駐聯合國大使，其辦公室表示：「紐約州、郡的執法部門和美國國會警察迅速做出反應，以最高的專業水準展開行動。我們非常感謝執法人員全天候保護社區安全做出的非凡奉獻。」

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川普两次遭刺殺未遂

儘管萊維特表示，「川普总統及整個過渡團隊對FBI和執法部門的迅速行動表示感謝」，但川普本人尚未對上述事件發表評論。

萊維特補充道：「我們會以川普总統為榜樣，危險的恐嚇和暴力行徑不會阻擋我們。」

今年總統競選期間，川普作為共和黨候選人曾兩次成為暗殺目標。今年 7 月，川普在賓夕法尼亞州巴特勒市對支持者發表講話時，一顆子彈擦過了他的耳朵。今年9 月，川普在其位於佛羅裡達的高爾夫球場打球時，特勤局特工向一名持槍男子開槍，後者在駕車逃離時被捕。

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