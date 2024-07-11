敲定「兩步走「！德國將從移動網路中移除中國零件

（德國之聲中文網）據德新社周三（7月10日）援引知情人士報導稱，德國政府代表已與電信營運商就德國移動網路中禁用中國技術議題達成一致。根據出於安全考慮的初步協議，作為第一步，電信營運商將在2026年底前從其核心網路，即涉及用戶數據的計算中心裡移除華為和中興等中國供應商的零件：第二步，中國組件也將從所謂的接入和傳輸網路的管理系統中被排除，例如基站。

《南德意志報》、北德意志電台（NDR）和西德意志電台（WDR）最先報導了這一消息。報導介紹，如果電信營運商違反時間表中的規定，將面臨相應處罰。最終的書面協議將在不久後簽署。

或不涉及天線部分

有關德國移動網路中禁用中國技術的爭議已持續數年之久。人們擔心，與北京政府關係密切的中國公司會從事間諜活動和破壞行為。華為及其他中國公司始終否認這些指控。然而，已有多國將華為組件從其網路中移除或設定了相應期限。

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德國政界人士曾要求完全禁止使用中國供應商的技術，包括移除5G天線。然而，天線被認為是網路中較不關鍵的部分，因為它們僅用於訊號傳輸而不是數據處理。德新社周三援引知情人士報導稱，最新的討論中並不涉及天線部分。

德新社補充道，目前看來，網路營運商德國電信（Deutsche Telekom）、沃達豐（Vodafone）和O2 Telefonica可能不用執行拆除華為天線的要求。在討論中，移動通信公司的代表曾警告稱，嚴格的措施可能會降低移動網路的品質，並使德國在數據驅動的時代處於劣勢。主要電信營運商的經理們曾威脅，如果政策規定過於嚴苛，他們將提出賠償訴訟。

中方回應

對於德國方面最新達成的協議，中國外交部發言人林劍周四回應，華為等中國通訊企業在歐洲營運了多年，為歐洲建設了高品質的通信基礎設施，創造了大量的就業和稅收，沒有任何證據表明其危害歐洲國家的國家安全，將經貿科技問題政治化，只會破壞正常的技術交流合作，不符合任何一方的利益。

林劍同時強調，希望德方尊重事實、理性決策，獨立作出符合自身利益和國際規則的決定，為包括中國在內的各國企業提供公平、透明、開放、非歧視的市場環境。

德國即將禁用華為、中興5G設備？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

今年3月，德國空軍高層會議遭俄羅斯竊聽的事件遭曝光後，關於加強網路安全的呼聲也越來越高。一些政治家要求政府盡快從德國無線通訊網路中拆除華為設備。今年5月，德國政府內部就此進行了一次高級別會談，決定在經過多年的討論後盡快解決這一問題。

（德新社，《南德意志報》，NDR，WDR）

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