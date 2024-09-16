教皇方濟各對梵中關係表示滿意

中華人民共和國建國以來，梵蒂岡同北京的關係長期處於既複雜又緊張的狀態。不過，教皇方濟各認為，目前雙邊的對話正在取得進展，他本人也希望能夠去中國訪問。

（德國之聲中文網）教皇方濟各對梵蒂岡同中國的關係做出積極評價。在從新加坡返回羅馬途徑舉行的新聞發布會上，教皇對梵蒂岡同北京之間開展的對話表示滿意。教皇表示，在中國主教提名問題上，也取得了良好的成果。2018年，聖座同北京就主教提名事宜達成一項秘密協議。

在從新加坡飛往羅馬途中，教皇在專機上表示：「關於主教任命的工作也是本著良好意願進行的 」。

教皇對梵中關係的進展表示滿意。圖為北京王府井附近的一座天主教堂。 圖片來源： Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

上周五，現年已87歲高齡的教皇結束了亞太訪問行程，啟程返回羅馬。教皇在飛行途中接受採訪時表示：「對我來說，中國是一個『願望』，因為我非常渴望訪問中國，這是一個偉大的國家；我敬仰中國，尊重中國。它是一個有著千年文化的國家，它的對話能力和相互理解的能力超越了不同的政治體系。我相信對於教會來說中國是一個承諾和希望。合作是可以實現的，尤其是在衝突問題上。」

梵蒂岡通訊社發表的一篇評論中寫道：「儘管政治和社會環境造成了種種限制，但中國教會和教區的生活仍得以正常進行。在經歷了多年的不穩定和分裂狀態後，教區正在恢復穩定。」

(天主教通訊社）

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