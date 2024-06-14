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教宗會見百名喜劇界人士 贊許幽默

2024年6月14日

天主教宗方濟各周五與約百名喜劇演員、作家、主持人會面。他說，甚至可以與上帝開開玩笑。

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Papst Franziskus trifft 100 Comedians
大合影之後，在座的喜劇演員不忘擺出有趣的姿勢圖片來源： ZUMAPRESS.com/picture alliance

（德國之聲中文網）在梵蒂岡與教宗會面的包括美國喜劇界名人烏比‧戈德堡（Whoopi Goldberg）、吉米‧法倫（Jimmy Fallon）、柯南‧奧布萊恩（Conan O'Brien）、史蒂芬‧科拜爾（Stephen Colbert）等。三分之二的與會者來自義大利。

方濟各用義大利語致辭時說："我們甚至可以跟上帝開玩笑，就好像我們與我們所愛的人玩耍和開玩笑一樣。"但是，這樣做必須不傷害信徒、特別是窮人的宗教感受。

教宗說，帶有幽默感的思考與講話能幫助我們去瞭解人類的本性。幽默"不會去冒犯人、侮辱人、不會抓著別人的過錯不放"。

方濟各說，喜劇界人士有一個"寶貴的天賦"，能夠在心靈之間、人與人之間傳遞和平，"幫助我們克服困難、應對每一天的壓力"。

在那麼多"灰暗新聞"的背景下，在眾多公共與個人危機之間，喜劇界人士能夠傳遞"平靜與微笑"。教宗說："你們譴責濫用權力，提醒被遺忘的處境，指出不正確的行為，…而並不傳播焦慮或恐懼"。他說，喜劇界人士"讓人們在歡笑時去反思"。

歡笑的感染力

教宗方濟各還向與會者表示："請記住，如果你能給哪怕一名觀眾的嘴角帶來智慧的微笑，你也在讓上帝微笑。"

教宗說，歡笑是帶有感染力的。他說，喜劇界人士提醒我們，"樂趣和歡笑是人們的生活中心的部分。"

Papst Franziskus trifft 100 Comedians
教宗晉見後的大合影圖片來源： Simone Risoluti/picture alliance

致辭後，教宗與每一位與會者握手，還接受了包括一瓶義大利酒在內的禮物，並與義大利喜劇二人組合Pio和Amedeo自拍。

晉見的最後，教宗方濟各鼓勵喜劇界人士"繼續鼓舞人們，特別是那些最難帶著盼望看待生活的人"，"幫助我們以微笑看待現實與其中的矛盾，去夢想一個更好的世界"。

而在此次會面後，教宗則要去面對更"嚴肅"的事情：飛往義大利南部，出席G7有關人工智慧的討論。

（路透社、Vatican News、紐約時報）

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