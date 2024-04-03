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敘利亞
敘利亞是世界最古老文明發源地之一。1944年1月1日宣佈獨立，1946年4月7日被聯合國及世界各國認可為正式獨立國家。2011年「阿拉伯之春」後，該國爆發內戰，並造成了二戰結束以來最大規模的難民潮。
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深度報導
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治
2024年4月3日
2024年4月3日
為難民引入工作義務？
為難民引入工作義務？
用支付卡取代現金、工作時報酬是每小時0.8歐元——針對為難民引入工作義務的討論正在德國進行，而不少政客希望通過此種方式來降低德國對難民的吸引力。
社會
2024年3月10日
2024年3月10日
歐盟避難申請個案增加20%
歐盟避難申請個案增加20%
去年，在歐盟、瑞士和挪威境內提出的避難申請總數再度超過百萬，對比前一年漲幅明顯。大多數的避難申請者來自敘利亞和阿富汗。而避難的主要目的地則是德國。
社會
2024年2月28日
2024年2月28日
美國反擊伊拉克敘利亞後 中東情勢如何變化？
美國反擊伊拉克敘利亞後 中東情勢如何變化？
在三名美國士兵遇襲死亡將近一周後，美軍對伊拉克和敘利亞境內的目標發動報復性打擊。伊朗、敘利亞和伊拉克都強烈譴責了美國的打擊行動。面對可能的威脅升級，該地區接下來的局勢將如何發展？
政治
2024年2月6日
2024年2月6日
火線上的士兵：駐扎中東的美軍
火線上的士兵：駐扎中東的美軍
儘管最初的任務已結束多年，但美國士兵仍駐紮在敘利亞和伊拉克。隨著地區緊張局勢升溫，一些人對美國在中東的軍事存在提出質疑。
政治
2024年2月4日
2024年2月4日
美國空襲伊拉克敘利亞 報復駐約旦基地遇襲
美國空襲伊拉克敘利亞 報復駐約旦基地遇襲
上周約旦東北部一個美軍基地遭遇無人機襲擊，造成三名美國士兵身亡。作為回應，美國襲擊了伊拉克和敘利亞境內目標。德黑蘭及其他國家譴責了美國的行動。
政治
2024年2月3日
2024年2月3日
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