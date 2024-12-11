敘利亞過渡政府新總理呼籲國人返回

儘管敘利亞過渡政府新任總理巴希爾稱，現在是民眾"享受穩定與安寧"的時候，沙姆解放組織領導人朱拉尼也表示該國不會再次陷入戰爭，但敘利亞接下來形勢如何，仍難以預測。

（德國之聲中文網）敘利亞過渡政府新任總理巴希爾（Mohammed al-Baschir）周二（12月10日）表示，現在是民眾"享受穩定與安寧"的時候，並且知道政府將提供民眾所需的服務。他此前表示，受委任領導過渡政府至3月1日。

迄今為止，巴希爾是伊斯蘭武裝沙姆解放組織（HTS）在反叛武裝重鎮、西北部伊德利卜省成立政府的負責人。

巴希爾在接受義大利《晚郵報》採訪時，呼籲所有在海外的敘利亞人歸國。"敘利亞現在是一個自由的國家，已重新獲得其自豪和尊嚴"，他說。"我們必須重建我們的國家、重新立足，我們需要所有人的幫助。"

巴希爾還表示："一些伊斯蘭組織的錯誤行為導致特別在西方，許多人將穆斯林與恐怖主義、將伊斯蘭與極端主義聯繫在一起。"他說這是錯誤的描述，並承諾想要保障敘利亞所有人的權利。

朱拉尼稱該國不會再陷入戰爭

沙姆解放組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Dscholani）此前宣佈，將對參與酷刑和戰爭罪行的前高官進行追責。周二，他試圖安撫對於敘利亞未來的恐懼與擔憂。他向英國天空新聞台表示，該國不會再次陷入戰爭。

"敘利亞會被重建"，朱拉尼說道。"這個國家在走向發展與重建，走向穩定。"人們已"對戰爭筋疲力盡"，他說。"這個國家不願也不會陷入另一場戰爭。"

巨大的挑戰與未知

然而，敘利亞存在許多個利益與目標迥異的派別，此外還有國內外不同的支持勢力。在全國層面領導這樣一個分裂的國家，與管理500萬居民的伊德利卜省無法相提並論。華盛頓的阿拉伯中心專家齊亞德（Radwan Ziadeh）表示，過渡政府總理巴希爾面臨"巨大"的挑戰。

與此同時，在沙姆解放組織治下的伊德利卜省, 給人的印象也頗為混雜。人權人士記錄了對政治對手的酷刑與殺害。一名反對派人士2017年對《外交政策》雜誌表示，朱拉尼和他的手下是"完全的基地組織成員"，"和以殘暴手段對待本國民眾的阿薩德如出一轍"。數百人今年曾抗議朱拉尼，將他稱為一個專制體系下的暴君。美國對朱拉尼1000萬美元的懸賞令如今也仍存在。

目前要預測敘利亞接下來的形勢，為時過早。德新社評述說，朱拉尼需要在各個電視團隊離開敘利亞、該國不再處於國際視線焦點之後，以實際行動接受檢驗。朱拉尼曾稱受到阿富汗塔利班的啟發，而塔利班在2021年掌權後，也引入了比上台時更為嚴格的律法。

（德新社、法新社）

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