敘利亞記者奧薩馬‧穆罕默德（Ossama Muhammad）向德國之聲表示，在阿薩德總統政權明顯垮台後，他的國家到處洋溢著歡樂的氛圍。也有當地居民表示，他們「既高興又謹慎」，因為「不知道接下來會發生什麼」。