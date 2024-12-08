敘利亞變天 阿薩德政府倒台
敘利亞反對派武裝周日（12月8日）宣佈推翻總統阿薩德政權，在一場閃電戰中終結了長達50年的阿薩德家族的統治。敘利亞總理賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）也已表達移交合作意願。
敘利亞反對派人員進入總統府
德新社周日報導稱，敘利亞反政府武裝似乎沒有遇到任何抵抗就進入了總統府區域。報導補充說，有來自總統府的消息稱，政府工作人員和安保部隊已撤離大樓。
總統阿薩德去向不明
敘利亞政府垮台後，一名敘利亞反對派武裝人員坐在大馬士革總統府的一間辦公室內留影。據敘利亞官員證實，阿薩德於周日凌晨離開了首都大馬士革，去向不明。
民眾歡慶
敘利亞記者奧薩馬‧穆罕默德（Ossama Muhammad）向德國之聲表示，在阿薩德總統政權明顯垮台後，他的國家到處洋溢著歡樂的氛圍。也有當地居民表示，他們「既高興又謹慎」，因為「不知道接下來會發生什麼」。
敘利亞反對派：釋放所有政府監獄囚犯
敘利亞反政府武裝周日還宣佈，已釋放所有「遭到不公平拘押」的囚犯，並表示："我們與敘利亞人民一起慶祝釋放我們的囚犯、打破他們的枷鎖。」圖為哈馬（Hama）監獄內部。
阿薩德家族54年統治落幕
敘利亞反對派接管首都大馬士革，標誌著54年的阿薩德王朝的結束。敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德（Baschar al-Assad）的父親、前總統哈菲茲‧阿薩德（Hafez al-Assad） 的雕像被推倒。
敘利亞內戰戰火重燃
敘利亞內戰自2011年開始，而在今年11月27日，伊斯蘭主義武裝組織沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham，簡稱HTS）對總統阿薩德領導的政府軍發起了突然襲擊。結束了敘利亞內戰相對平靜的四年時間。
閃電攻勢
在短時間內，敘利亞反政府武裝幾乎未遇抵抗地控制了包括阿勒頗(Aleppo)和哈馬（Hama）在內的多個地區。本周六反政府武裝剛剛佔領了戰略要地霍姆斯（Homs），並於周日控制了首都大馬士革。
敘總理：準備好與人民選擇的任何領導人合作
敘利亞總理穆罕默德‧加齊‧賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）在接受阿拉比亞電視台（Al Arabiya）採訪時表示，他已經與反對派領導人阿布‧穆罕默德‧古拉尼（Abu Mohammed al-Golani，圖右）取得聯繫，討論如何管理當前的過渡期。賈拉利周日還在臉書上發布影片講話，表示願意與人民選擇的任何領導人合作，並支持任何權力移交進程。