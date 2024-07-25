敘利亞總統阿薩德在莫斯科會普丁

據克里姆林宮發布的消息，敘利亞總統阿薩德本周三（7月24日）在莫斯科與俄羅斯總統普丁舉行會晤。阿薩德對中東地區衝突「升級」表示擔憂。普丁長期以來一直向阿薩德提供軍事支持。

（德國之聲中文網）俄羅斯電視台本周四播放了敘利亞總統阿薩德在克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁的影片。該影片幾乎沒有透露雙方會談的細節。

我們對這次會面瞭解多少？

這段由克里姆林宮發布的影片顯示，普丁似乎在向阿薩德詢問他對中東衝突的看法。

"不幸的是，局勢有升級的趨勢，我們可以看到這一點。這也直接適用於敘利亞，"普丁說。

據敘利亞國家通訊社SANA報導，阿薩德表示，兩國都面臨"艱難的挑戰"，並設法克服了這些挑戰。

"考慮到全世界和歐亞地區正在發生的所有事件，我們今天的會晤似乎非常重要，"阿薩德通過俄語翻譯告訴普丁。

敘利亞與土耳其可能恢復關係

克里姆林宮表示，普丁和阿薩德的會晤是於周三舉行德。儘管克里姆林宮沒有透露會談細節，但其中一個潛在討論話題可能是大馬士革與安卡拉之間恢復關係。

阿薩德和土耳其總統艾爾多安都已暗示準備恢復兩國關係。2011年敘利亞內戰爆發後，艾爾多安支持反叛力量對抗阿薩德。從那以後，兩國關係一直處於斷交狀態。

最近，艾爾多安表示，只要阿薩德朝著改善與土耳其的關係邁出一步，土耳其也會相向而行。他還表示，讓難民返回敘利亞是首要任務之一。

普丁和阿薩德長期以來是盟友。克里姆林宮此前在敘利亞12年的內戰中幫助阿薩德穩定政權。俄羅斯戰士幫助阿薩德的軍隊奪回了大片領土，俄羅斯軍隊仍在敘利亞保留基地。兩人最後一次見面是2023年3月在莫斯科。

（美聯社、法新社、路透社）

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