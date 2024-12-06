敘利亞第4大城市哈馬失守 首都大馬士革告急

面對伊斯蘭沙姆解放組織（HTS）的迅速推進，成千上萬的敘利亞人從該國第三大大城市霍姆斯逃離。他們的目的地是沿海地區，該地區被視為總統阿薩德政府的大本營。

（德國之聲中文網）據目擊者稱，面對伊斯蘭叛軍的迅速推進，成千上萬人從敘利亞大城市霍姆斯（Homs）逃離。位於倫敦的敘利亞人權觀察組織周五也表示，大批民眾在夜間和清晨離開了該國第三大城市霍姆斯。他們的目的地是沿海地區，該地區被視為總統阿薩德政府的大本營。一名當地居民證實，已有數千人從霍姆斯抵達該區。

人們擔心會像此前在阿勒頗（Aleppo）和哈馬（Hama）那樣爆發激烈戰鬥。儘管有俄羅斯的支持，敘利亞軍隊仍未能抵禦叛軍，守住這兩個具有戰略意義的城市。據軍方人士稱，為了阻止叛亂分子進一步向南部推進，俄軍夜間轟炸了連接霍姆斯的M5高速公路上的魯斯坦大橋，這條高速公路是通往霍姆斯的主要道路。一名敘利亞軍官對路透社表示：「大橋至少遭到了八次轟炸。」此次轟炸旨在阻止叛軍利用這條交通要道。

攻佔哈馬之後，反叛武裝歡呼勝利 圖片來源： BAKR ALKASEM/AFP

敘利亞內戰中幾個重要的「為什麼」

與此同時，政府軍加強了霍姆斯周邊的防禦工事。安全部門人士透露，伊朗支持的黎巴嫩真主黨派遣了一小批「監督部隊」從黎巴嫩進入敘利亞，協助防止叛軍佔領霍姆斯。伊朗承諾向阿薩德政府提供更多導彈和無人機，並增加軍事顧問人數，以協助總統對抗叛軍。一名伊朗高級官員表示，目前伊朗正在向敘利亞提供情報支持和衛星數據。

以色列襲擊邊境口岸

與此同時，以色列於周四夜間襲擊了黎巴嫩和敘利亞之間的兩個重要過境點。以色列軍方表示，此次襲擊的目標是敘利亞邊境一側的武器轉運點和基礎設施。這些路線被真主黨用作武器走私的供應路線。在打擊激進伊斯蘭組織的過程中，以色列多次從空中襲擊敘利亞境內的目標。

由伊斯蘭沙姆解放組織（HTS）領導的叛亂分子最近幾天從北部發動閃電攻勢，佔領了敘利亞最大的兩個城市阿勒頗和哈馬。他們的下一個目的地是霍姆斯，這是敘利亞中部最重要的城市，也是連接首都大馬士革和海岸的重要交通樞紐。除霍姆斯外，其他地區也因戰鬥而開始出現大規模逃亡。聯合國世界糧食計劃署周四表示，在敘利亞西北部，超過28萬人被迫離開家園。

HTS叛軍領導人阿布‧穆罕默德‧戈拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在進攻開始後首次接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，他希望重建敘利亞，並將在黎巴嫩和歐洲避難的通報帶回敘利亞。

（路透社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。