敘利亞叛軍重燃戰火 俄軍協同政府軍轟炸阿勒頗

俄軍戰機自2016年以來首次轟炸了敘利城市亞阿勒頗。此前反叛武裝出其不意地佔領了該城市的大部分區域。這場戰鬥的爆發結束了敘利亞內戰相對平靜的一段時期。

（德國之聲中文網）據戰地觀察組織和軍事消息人士稱，在叛軍武裝出其不意地攻佔了阿勒頗的大部分地區後，俄羅斯和敘利亞戰機周六（11月30日）對這座敘利亞第二大城市的郊區進行了轟炸。

位於英國的敘利亞人權觀察組織表示，由伊斯蘭激進組織沙姆解放陣線（ HTS）領導的反叛武裝聯盟已深入城市腹地。

敘利亞軍方消息人士稱，自周三以來，叛軍橫掃該地區，導致約14,000人被迫離家。據聯合國統計，俄敘聯軍對周邊城鎮和村莊也進行了空襲。

自2015年9月以來，俄羅斯軍隊一直與效忠敘利亞總統阿薩德的部隊合作作戰，以平息政府對2011年以和平民主為訴求的抗議活動進行鎮壓之後爆發的多方叛亂。

戰鬥發生重大升級

此次戰鬥爆發之前，敘利亞內戰被普遍認為已基本得到遏制。

近年來，阿薩德在俄羅斯和伊朗盟友的幫助下，成功將全國約三分之二的領土重新納入政府控制，阿勒頗西南的伊德利卜是反叛武裝的最後一個據點。

根據敘利亞人權觀察組織主任拉米‧阿卜杜勒‧拉赫曼（Rami Abdel Rahman）的說法，叛軍在幾乎沒有遭遇政府軍抵抗的情況下佔領了阿勒頗的大部分地區。據報導，政府軍已撤退至郊區。

"沒有發生任何戰鬥，沒有一聲槍響，因為政府軍不戰而退，"他告訴法新社。

該組織稱，戰鬥已造成301人死亡，其中包括28名平民。

敘利亞軍方周六宣佈進行了"臨時部隊撤退"，以準備反攻，並表示在過去幾天中，阿勒頗和伊德利卜的戰鬥中已有數十名士兵陣亡。

聲明中稱，"武裝恐怖組織"已佔領阿勒頗部分地區。

入籍德國的敘利亞難民 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

叛軍發動突襲的原因

反叛武裝表示，此番進攻是對政府軍最近炮擊平民區的回應。

沙姆解放陣線被認為是敘利亞西北部最強大的武裝民兵組織之一，由基地組織前敘利亞分部領導。該組織控制著伊德利卜的大部分區域，以及鄰近的阿勒頗、哈馬和拉塔基亞部分地區。

（法新社、美聯社、德新社）

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