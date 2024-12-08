敘利亞反對派：已推翻阿薩德政權

敘利亞反對派宣佈終結了總統阿薩德長達24年的統治，已釋放所有遭到不公平拘押的囚犯。據戰爭監測組織和媒體報導稱，阿薩德已經離開該國。

（德國之聲中文網）據路透社周日（12月8日）報導，敘利亞反政府武裝當天在國家電視台上宣佈已推翻總統阿薩德政權，由此終結了阿薩德長達24年的統治。敘利亞反對派還表示，已釋放所有遭到不公平拘押的囚犯。

一名敘利亞軍官向路透社透露，敘利亞軍方指揮部周日已通知軍官們阿薩德政權已經結束。但敘利亞軍隊隨後表示，他們仍在繼續在重要城市哈馬（Hama）、霍姆斯（Homs）以及德拉（Deraa）鄉村地區對「恐怖組織「進行軍事行動。

據路透社援引阿拉比亞電視台（Al Arabiya）的採訪報導，敘利亞總理穆罕默德‧加齊‧賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）呼籲在敘利亞舉行自由選舉，讓人民選擇他們的領導人。賈拉利在採訪中補充說，他已經與反對派領導人阿布‧穆罕默德‧古拉尼（Abu Mohammed al-Golani）取得聯繫，討論如何管理當前的過渡期。

周日，社群網站上流傳著多個影片，聲稱顯示敘利亞反政府武裝已進入大馬士革的總統府。

德新社報導稱，反政府武裝似乎沒有遇到任何抵抗就進入了總統府區域。報導補充說，有來自總統府的消息稱，政府工作人員和安保部隊已撤離大樓。

另據美聯社報導，其他影片顯示敘利亞民眾正在湧入這座被稱為「人民宮」的總統府，一些人抱著成堆的盤子和其他家用物品離開。

敘利亞記者奧薩馬‧穆罕默德（Ossama Muhammad）向德國之聲表示，在阿薩德總統政權明顯垮台後，他的國家到處洋溢著歡樂的氣氛。

據兩名高級軍官向路透社透露，阿薩德於周日早些時候從大馬士革飛往不明目的地。反政府武裝表示，他們已進入首都，沒有發現軍隊部署的跡象。

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